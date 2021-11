CIAK, MI GIRA! - IN ITALIA “ETERNALS” È SEMPRE PRIMO CON 112 MILA EURO E UN TOTALE DI 6,6 MILIONI, “THE FRENCH DISPATCH” SECONDO, TERZO “ZLATAN”. PIÙ INTERESSANTI GLI INCASSI CHE VENGONO DALL’ESTERO: “ETERNALS” È PRIMO QUASI OVUNQUE. IN EUROPA, È SECONDO IN FRANCIA, DOVE HA VINTO “ALINA” DI VALERIE LEMERCIER, IL BIOPIC LACRIMOSO SU CELINE DION. SONO ANDATI MALISSIMO SIA “CRY MACHO” DI CLINT EASTWOOD, 77 MILA ENTRATE IN 5 GIORNI, SIA “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI, 55 MILA ENTRATE IN 5 GIORNI CON 190 SALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Gli incassi. In Italia “Eternals” è sempre primo con 112 mila euro e un totale di 6,6 milioni, “The French Dispatch” secondo ieri con 91 mila euro, terzo “Zlatan” con 70 e quarto il documentario “Zappa” con 44 mila euro.

Seguono “Per tutta la vita” di Paolo Costella, quinto con 29 mila euro, “Freaks Out”, sesto con 29 mila euro e un totale di 2, 2 e il grande ritorno di un capolavoro di David Lynch come “Mulholland Drive”, settimo con 26 mila euro.

Più interessanti gli incassi che vengono dall’estero. “Eternals” è primo quasi ovunque, ma non nei paesi arabi, dove trionfa “Spencer” di Pablo Larrain, e ben capiamo perché. In Cina è primo il musicale “Anita”, 6,3 milioni di dollari questo weekend, biopic su una cantante pop cinese. Altro che Lady Gaga.

In Giappone è prima una commedia giapponese, “And, The Baton Was Passed”, 7,7 milioni di dollari questo weekend.

In Europa, “Eternals” è secondo in Francia, dove ha vinto “Alina” di Valerie Lemercier, il biopic lacrimoso su Celine Dion, con oltre 500 mila entrate in 5 giorni.

Sono andati malissimo sia “Cry Macho” di Clint Eastwood, 77 mila entrate in 5 giorni, sia “Tre piani” di Nanni Moretti, 55 mila entrate in 5 giorni con 190 sale.

Da noi, ieri, c’è stata la presentazione a Napoli di “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, un vero evento, anche se il film uscirà in sala solo dal 24 novembre e dal 15 dicembre su Netflix.

