CIAK, MI GIRA - “ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE” CON EDDIE REDMAYNE E LO SCONTRO TRA I DUE VECCHI MAGHI JUDE LAW E MADS MIKKELSEN, UN TEMPO AMANTI, PROCEDE BENE NEGLI INCASSI, 193 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI SU 200 MILIONI DI BUDGET. DA NOI, A PASQUA, HA INCASSATO 647 MILA EURO. LO SEGUE “SONIC 2 – IL FILM” CON 159 MILA EURO. AL TERZO POSTO, ARRIVA “GLI IDOLI DELLE DONNE” CON LILLO & GREG CON 78 MILA EURO E UN TOTALE DI 172 MILA EURO. DAVVERO POCO PER UNA COMMEDIA PASQUALINA. IO, PER RIFARMI GLI OCCHI, IERI MI SONO RIVISTO “IL GATTOPARDO” DI LUCHINO VISCONTI SU LA7. CHE VI DEVO DIRE...

Marco Giusti per Dagospia

animali fantastici - i segreti di silente.

Alla faccia di “Variety” che non la smette di dire che la Warner Bos forse non farà i capitoli successivi della saga, “Animali fantastici – I segreti di Silente” con Eddie Redmayne e lo scontro tra i due vecchi maghi Jude Law e Mads Mikkelsen, un tempo amanti, malgrado la guerra, che esclude due mercati forti come Russia e Ucraina, malgrado la pandemia, che ha ridotto al 50% gli incassi in Cina, sta procedendo bene negli incassi in tutto i 66 mercati internazionali mondiali dove è uscito, 193 milioni di dollari globali su 200 milioni di budget.

animali fantastici - i segreti di silente

Sarà davvero poco? In America ha guadagnato 43 milioni nel weekend pasquale contro i 30 di “Sonic 2 – Il film”, che arriva così a 119 milioni di incasso americano e 213 di incasso globale dopo due settimane di uscita. Gli incassi di “Animali Fantastici 3” vedono la Francia e il Messico con 7,1 milioni, il Brasile con 4,1, la Germania con 4,6, il Giappone con 3,6 e la Cina con 14 milioni ma anche con il 50% di sale chiuse.

sonic 2 - il film

Da noi ieri, a Pasqua, ha incassato 647 mila euro con 85.699 spettatori per un totale settimanale di 3,4 milioni di euro. Lo segue “Sonic 2 – Il Film” con 159 mila euro e un totale di 2,4.

lillo e greg gli idoli delle donne 5

Al terzo posto, con qualche sorpresa arriva “Gli idoli delle donne” con Lillo&Greg con 78 mila euro e un totale di 172 mila euro. Davvero poco per una commedia pasquale.

Quarto è “Morbius” con 59 mila euro e un totale di 2, 8. Seguono “Troppo cattivi” con 54 mila euro e un totale di 2, 1 milioni e arriva sesto con 35 mila e un totale di 2, 2 la commedia con disabilità “Corro da te” con Favino-Leone. Io, per rifarmi gli occhi, ieri mi sono rivisto “Il gattopardo” di Luchino Visconti su La7. Che vi devo dire…