Marco Giusti per Dagospia

“Creed III” di Michael B.Jordan dove Adonis Creed riprende i guantoni per sfidare il nuovo campione e vecchio amico di strada Dame Anderson, funziona anche nei tragici lunedì del cinema italiano. Incassa infatti 281 mila euro con 39 mila spettatori e un totale di 3 milioni e mezzo. E non è passata neanche una settimana. A differenza del pubblico francese, il pubblico italiano coatto non si mena alla fine delle proiezioni.

“The Whale” di Darren Aranofsky arranca al secondo posto con 54 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 1, 6. Il campione italiano della settimana, “Mixed by Erry” del coraggioso Sydney Sibilia, si ferma a metà incasso di “The Whale”, cioè 26 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 287 mila euro. Insomma… Seguono “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” a 25 mila euro, e un totale di 5, 6 milioni, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" a 24 mila euro, un totale di 239 mila.

Il film d’arte “L’ombra di Goya” della Nexo arriva al primo giorno a 23 mila euro portando al cinema 2.667 spettatori. Funziona un po’ meno, 15 mila euro, “I guerrieri della notte” di Walter Hill tornato in sala per i fan grazie alla Cineteca di Bologna che lo ha restaurato in 4K. “Tramite amicizia” di Alessandro Siani finisce ottavo con 14 mila euro, ma un totale di 2, 7 che ne fa quasi un successo. Nono posto per “Empire of Light” di Sam Mendes con Olivia Colman, 14 mila euro e un totale di 211 mila euro.

