Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

“Oceania 2” della Disney spadroneggia in tutto il mondo, Cina esclusa, anche questa settimana. In America incassa 52 milioni di dollari nel weekend che portano il film a un totale di 300 milioni che diventano 600 globali. L’idea è un incasso finale di un miliardo e mezzo. Da noi è primo nel weekend con 4 milioni 55 mila euro per un totale di 13 milioni 402 mila euro. Solo “Cattivissimo me 4" ha fatto meglio con 17 milioni di euro. Ma potrebbe superarli già questa settimana.

WICKED - PARTE I

Ieri era primo con un milione e mezzo di incasso e 204 mila spettatori. In America “Wicked”, il potente musical prequel del Mago di OZ con Ariana Grande e Cynthia Erivo è secondo con 34, 9 milioni di dollari un totale di 320 milioni e un globale di 368. Da noi troviamo al secondo posto “La stanza accanto” di Pedro Almodovar con Tilda Swinton e Julianne Moore con 747 mila euro. Anche ieri era terzo con 299 mila euro e 42 mila spettatori. T

napoli new york

erzo posto per "Napoli – New York", la favola napoletan-felliniana di Gabriele Salvatore che si è mosso molto bene per tutta la settimana con 720 mila euro e un totale di 3 milioni 174 mila euro. Ieri in sala era terzo con 297 mila euro. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri è quarto con 539 mila euro e un totale di 7 milioni 809 mila euro. Ieri ha incassato 159 mila euro. Quinto “Il gladiatore II” di Ridley Scott con 508 mila euro e un totale di 9 milioni 45 mila euro. Abbondantemente superato quindi da "Oceania 2".

CRIATURE

“Wicked” di Jon M. Chu scende al sesto posto con 329 mila euro e un totale di 3 milioni 83 mila euro. Al decimo posto troviamo il napoletanissimo “Criature” con Marco D’Amore con 126 mila euro al suo primo weekend. Se il totale degli incassi è del 31% in meno rispetto al totale del weekend scorso, con l’arrivo di “Oceania2”, rispetto al totale dell’analogo weekend dell’anno scorso è invece maggiore del 13%. Buon segno. Del resto abbiamo tanti buoni film in sala.

Piccole cose come queste

Ieri sono andato a vedere l’ottimo “Piccole cose come queste” di Tim Mielants con Cillian Murphy, piccolo film sui disastri degli istituti cattolici in Irlanda in tutto il secolo scorso prodotto da star di Hollywood come Ben Affleck e Matt Damon. Per Cillian Murphy, ancora fresco dell’Oscar e dell’incredibile successo di “Oppenheimer”, penso sia stata una scelta ragionata e di cuore costruire un film del genere.

le deluge – gli ultimi giorni di maria antonietta

Ma posso consigliarvi anche “Grand Tour”, elegantissimo film di Miguel Gomes, che ha vinto il premio per la migliore regia a Cannes, o “Le deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice con Melanie Laurent e Guillaume Canet, che in Francia si vedrà proprio il giorno di Natale. Tornando agli incassi americani è stato un flop per la A24 l’uscita della commedia apocalittica “Y2K” con la Rachel Zegler di “West Side Story”, visto che ha incassato solo 2,1 milioni di dollari nel weekend con ben 2.108 sale, anteprime comprese.

