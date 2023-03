CIAK, MI GIRA - “OH, MY GODS!” COME SI PENSAVA, “SHAZAM! FURIA DEGLI DEI”, MALGRADO UN INCASSO GLOBALE DI 65 MILIONI DI DOLLARI, È UN DISASTRO EPOCALE RISPETTO A QUANTO È COSTATO, 153 MILIONI - IN ITALIA, IL FILM DELLA DC COMICS ARRIVA A 836 MILA EURO, INSEGUITO DAL CAMPIONE ITALIANO, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” CHE NE INCASSA 761 MILA EURO ALLA SUA SECONDA SETTIMANA - TERZO POSTO PER “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” CON 573 MILA EURO. SEGNO CHE A QUALCOSA GLI OSCAR SONO SERVITI… - VIDEO

Marco Gusti per Dagospia

shazam! furia degli dei 4

“Oh, my Gods!” Come si pensava, “Shazam! Furia degli dei”, malgrado sia prima questo weekend in America, con 30 milioni di dollari, e quasi in tutto il mondo, arrivando a un globale di 65 milioni di dollari, è un disastro epocale. Rispetto a quanto è costato, 153 milioni, e a quanto avevano incassato il primo “Shazam!” del 2019, cioè 53 milioni al suo weekend di esordio. In un momento che vede i sequel andare tutti meglio dei film che li avevano preceduti. Perfino in Cina, “Shazam! Furia degli dei” crolla al terzo posto in classifica con soli 4, 3 milioni di dollari contro i 29 che fece il primo “Shazam!”.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

In Italia, il film della DC Comics arriva a 836 mila euro, neanche un milione…, inseguito dal campione italiano, il poliziesco “L’ultima Notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino in versione poliziotto un po’ tontolone e Linda Caridi e Antonio Gerardi in versioni calabresi furbi a Milano, che ne incassa 761 mila euro alla sua seconda settimana arrivando a un totale di 1 milione 957 mila euro. Nella giornata di ieri, domenica, con tanto di partite, “L’ultima Notte di Amore” era a 267 mila euro contro i 286 mila di “Shazam!2”. Avrebbe anche potuto superarlo.

everything everywhere all at once 8

Terzo posto per “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis con 573 mila euro e un totale di 1 milione 638 mila euro. Segno che a qualcosa gli Oscar sono serviti. “Creed III” è quarto con 546 mila euro e un totale di 6, 2 milioni. In America questo weekend è terzo con 15 milioni di euro, un totale di 127 milioni che diventano 224 globali. “Scream VI”, che in America sta andando benissimo, questo weekend è secondo con 16 milioni di dollari con un totale di 76 milioni (che diventano 116 globali), da noi è quinto con 420 mila euro e un totale di 1,3.

brendan fraser the whale

Il pur potente “The Whale” con Brendan Fraser è sesto con 406 mila euro e un totale di 2, 7 milioni, seguito da “Mummie – A spasso nel tempo” con 170 mila euro e un totale di 1, 9. La new entry italiana “Educazione fisica” di Stefano Cipani addirittura ottavo con 114 mila euro. Ancora peggio la commedia anglo-indiana “What’s Love?” con Lily James con 112 mila euro. Decimo posto per “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia con 107 mila euro e un totale di 733 mila euro. Non si è mai mosso dal fondo classifica.

mon crime

Spero che vi interesse il box office cinese, dove è prima la comedy “Post Truth” di Cheng Peng Dong con 18 milioni di dollari e un totale da 51 milioni, e secondo il crime “Revival” con 6, 3 milioni e un totale da milioni di dollari. Solo terzo, come vi ho detto, il poro “Shazam!” con 4, 3 milioni. In Francia, dove “Shazam!2” arriverà a fine mese, è ancora primo, alla sua sesta settimana, “Alibi.com 2” che sta arrivando ai 4 milioni di spettatori, seguito da “Creed III”, “Scream VI” e da “Mon crime” di François Ozon.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

E’ una buona ricetta anche per noi quella del crime nazionale, come dimostra il successo, appunto, di “L’ultima Notte di Amore”. Ci vorrebbero acnhe comedy crime. Ma quelle, temo, non le sappiamo fare.

