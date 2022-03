CIAK, MI GIRA! “THE BATMAN” DI MATT REEVES CON ROBERT PATTINSON E ZOE KRAVITZ PROCEDE SPEDITO SENZA INTOPPI. ANCHE IERI, DA NOI, HA INCASSATO 436 MILA EURO PER UN TOTALE DI 5,4 MILIONI DI EURO, LASCIANDOSI DIETRO, DISTANZIATISSIMO, “UNCHARTED” CON TOM HOLLAND, CON 57 MILA EURO DI INCASSO E UN TOTALE DI 5, 3 MILIONI DI EURO. AL TERZO POSTO TROVIAMO “C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE” DI MASSIMILIANO BRUNO CON 43 MILA EURO E UN TOTALE DI 68 MILA €. POCHINO. MA IL FILM E’ TERRIBILE…

Marco Giusti per Dagospia

zoe kravitz robert pattinson the batman

C’era da aspettarselo. “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson e Zoe Kravitz procede spedito senza intoppi. Anche ieri, da noi, ha incassato 436 mila euro per un totale di 5,4 milioni di euro, lasciandosi dietro, distanziatissimo, “Uncharted” con Tom Holland, con 57 mila euro di incasso e un totale di 5, 3 milioni di euro. In tutto il mondo “The Batman” incassa la bellezza di 296 milioni di dollari.

zoe kravitz the batman.

Lo possono vedere tutti, polacchi, lituani, rumeni, ungheresi, turchi, i cinesi la settimana prossima, ma non i Russi. Probabile che gli oligarchi russi se lo siano fatto mandare. C’era un tempo che le copie dei film pirati venivano dai russi che votavano per gli Oscar e facevano copie su copie. Magari è solo una leggenda metropolitana. Il paese, dopo l’America, dove sta incassando di più è l’Inghilterra con 17 milioni di dollari incasso.

c era una volta il crimine 7

Al terzo posto troviamo “C’era una volta il crimine” di Massimiliano Bruno con Giallini-Tognazzi-Morelli con 43 mila euro e un totale di 68 mila euro. Pochino diciamo. Inoltre il film è stato massacrato da tutta la critica compatta, a cominciare da Paolo Mereghetti, che ha chiuso il suo articolo invocando il ritorno del grande Tanio Boccia. Difficile non essere d’accordo. E’ terribile. E mi spiace per tutti quelli che ci hanno lavorato, a cominciare da Max Bruno. Il primo episodio era divertente. Credo che un po’ sia anche colpa della pandemia, e dell’idea che, di questi tempi, è più importante fare qualcosa che farla bene. Nessun rispetto del pubblico. Ho visto film italiani terribili sia in sala che, soprattutto, in tv. Talmente brutti che spesso nemmeno ve li dico. E tanti film americani o stranieri che circolano su Netflix e su Sky non sono meglio. Eppure qualcuno se li vede…

c era una volta il crimine 8

zoe kravitz the batman. zoe kravitz catwoman in the batman