Ovviamente “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson e Zoe Kravitz stravince anche nella giornata di ieri, da noi con 772 mila euro arrivando a un totale di 6, 1 milioni di euro e in tutto il mondo, Russia esclusa, arrivando a 315 milioni di dollari. In Cina uscirà la settimana prossima.

In America venerdì ha incassato ben 18 milioni di dollari lasciando “Uncharted” a 2 milioni. Il colpaccio da noi lo fa il film-concerto mordi e fuggi della band sudcoreana BTS, “BTS – Permission to Dance on Stage – Live Viewing”, trasmesso nelle sale The Space, che incassa in un giorno 403 mila euro.

Al terzo posto scivola quindi “Uncharted”, ieri con 171 mila euro e un totale di 5, 4 milioni, “C’era una volta il crimine” di Max Bruno è al quarto posto ieri con 121 mila euro e un totale di 189 mila.

Sky ha rimesso in circolazione il secondo episodio della saga, “Ritorno al crimine”, massacrato dall’arrivo della pandemia e mai uscito in sala. L’ho visto e, sebbene sia molto caciarone e totalmente confuso, è decisamente superiore al terzo episodio, grazie a un cast allargato, Carlo Buccirosso sempre in forma, Gianfranco Gallo cattivo napoletano con la parrucca, Angelo Orlando favoloso come Trikke Trakke, Ninetto Davoli come Saetta, vecchio uomo della Banda di Renatino, Nicola Pistoia, Corinne Clery, Loretta Goggi come Ilenia Pastorelli 35 anni dopo, Achille Lauro in un assurdo cameo.

Alessandro Gassman si esibisce in una scena di sesso e coca con la barista sovrappeso Viviana Cangiano in una scena politicamente scorretta che finisce con la richiesta di un caffè. Al che lei chiude con “accussì ti voglio, cazzo, cocaina e caffè”. Quanto agli altri incassi non vedo novità. “Assassinio sul Nilo” quinto a 99 mila euro e un totale di 5,1, “Belfast” sesto con 88 mila euro e un totale di 1,1. “Il ritratto del Duca” settimo con 87 mila euro e un totale di 470 mila. “Ennio” di Giuseppe Tornatore, il documentario su Morricone, è ancora in classifica, ottavo, con 60 mila euro e un totale di 2,1 milioni.