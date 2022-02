CIAK, MI GIRA! -“UNCHARTED” VOLA IN CLASSIFICA PORTANDO RAGAZZI E GIOVANOTTI AL CINEMA E INCASSA IN ITALIA 962 MILA EURO CON 130.548 SPETTATORI. SECONDO POSTO IN ITALIA PER IL PIÙ VECCHIOTTO “ASSASSINIO SUL NILO” CON 494 MILA EURO. AL TERZO POSTO SPUNTA “ENNIO” DI TORNATORE SUL COMPIANTO MAESTRO ENNIO MORRICONE CON 237 MILA EURO. OTTIMO RISULTATO PER UN DOCUMENTARIO SU UN TEMA, IMPORTANTE SÌ, MA NON COSÌ POPOLARE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mark wahlberg tom holland uncharted 1

Nella giornata di sabato “Uncharted” di Ruben Fleischer, giocattolone con Tom Holland e Mark Wahlberg, vola in classifica portando ragazzi e giovanotti al cinema e incassa in Italia 962 mila euro con 130.548 spettatori per un totale di 1,7 milioni di euro. E’ primo anche in America, nella giornata di venerdì, con 15 milioni di dollari per un totale globale di 36 milioni di dollari.

ASSASSINIO SUL NILO 1

Secondo posto in Italia per il più vecchiotto “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh con 494 mila euro e 66.185 spettatori per un totale di 3, 1 milioni di euro, che diventano 41 milioni di dollari globali. Visto che ne costa 160, di milioni di dollari, sarà dura farlo diventare un successo. Al terzo posto nella classifica italiana spunta “Ennio”, il documentario di tre ore di Giuseppe Tornatore sul compianto maestro Ennio Morricone con 237 mila euro per 34.655 spettatori e un totale di 724 mila euro. Ottimo risultato per un documentario su un tema, importante sì, ma non così popolare.

uncharted 4 5

Del resto non esistono film italiani leggeri o di commedia in classifica. Al decimo posto abbiamo però il bel film di Paolo Taviani “Leonora addio”, dedicato allo scomparso fratello Vittorio e costruito sul viaggio delle ceneri di Luigi Pirandello, con 19 mila euro, 3.017 spettatori per un totale di 32 mila euro. Qualcuno svegli il cinema italiano o ci dica chiaramente che ormai produciamo solo film per Netflix e per la prima serata di Rai Uno.

ENNIO - DOCUMENTARIO DI TORNATORE

In America, al secondo posto nella giornata di venerdì si segnala “Dog” con Channing Tatum militare in viaggio con un cane soldato, certa Lulu, per la costa occidentale, 5 milioni di dollari di incasso. Terzo “Assassinio sul Nilo”, sceso a 1, 7 milioni di dollari per un totale americano di 20.

ENNIO MORICONE GIUSEPPE TORNATORE tom holland uncharted uncharted eredita perduta 6 mark wahlberg tom holland uncharted tom holland uncharted.