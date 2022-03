CIAK, MI GIRA - IL LUNEDÌ TORNA LA SOLITA MISERIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE. “THE BATMAN” PRECIPITA ADDIRITTURA A 76 MILA EURO DI INCASSO CON 11.409 SPETTATORI, “CORRO DA TE” DI RICCARDO MILANI CON LA COPPIA FAVINO-LEONE POCO SOTTO - “LICORICE PIZZA” DI PAUL THOMAS ANDERSON 42 MILA EURO (TOTALE 479 MILA),… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Il lunedì torna la solita miseria nelle sale cinematografiche italiane. “The Batman” di Matt Reeves precipita addirittura a 76 mila euro di incasso con 11.409 spettatori (totale 8,4 milioni), “Corro da te” di Riccardo Milani con la coppia Favino-Leone poco sotto, 47 mila euro con 8.190 spettatori (totale 739 mila euro), “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson 42 mila euro (totale 479 mila), “Moonfall” scende a 22 mila euro (totale 299 mila). Il documentario “Leonardo – Il capolavoro perduto” della Nexo, uscito ieri, ottavo8.435 euro con 985 spettatori.

Tra i dati del weekend arrivati oggi sul sito box office mojo, vedo che “The Batman” è primo solo in Cina, 11 milioni di dollari, Brasile, 2,4 milioni, UK, 9, 6 milioni, Arabia saudita, 2, 6, Italia, Emirati, 1, 1 milioni, mentre in India è battuta dal film locale “The Kashmir Files”, 9,2 milioni di dollari, un documentario con interviste ai sopravvissuti del genocidio del Kashmir del 1990, arrivato già a 23 milioni di dollari totali.

In Francia è prima una commedia locale, “Champions”, 1,1 per un totale di 25 milioni di dollari, con un coach di basket che lavora con un team di giocatori mentalmente disturbati, una storia che ho già sentito… Da questo punto di vista, una buona commedia italiana potrebbe funzionare anche in questo periodo, esattamente come stanno funzionando quelle nazionali in Francia.

