CIAK, MI GIRA! - MA QUALCUNO AL CINEMA IN ITALIA CI VA? IERI “ELVIS” DI BAZ LUHRMANN, PRIMO IN CLASSIFICA, HA INCASSATO 130 MILA EURO CON 17 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 1, 4 MILIONI DI EURO. VABBÉ. SEGUONO “TOP GUN: MAVERICK”, “JURASSIC WORLD IL DOMINIO” E “LIGHTYEAR”- IL PRIMO FILM ITALIANO IN CLASSIFICA È “LA MIA OMBRA È TUA” DOVE DEVI CREDERE CHE GIALLINI HA SCRITTO UN LIBRO CELEBRE NELLA SUA VITA, SETTIMO CON 13 MILA EURO, CIOÈ 2 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE, AHIMÉ, DI 36 MILA EURO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

elvis luhrmann

Ma qualcuno al cinema in Italia ci va? Ieri “Elvis” di Baz Luhrmann, il primo in classifica, ha incassato 130 mila euro con 17 mila spettatori per un totale di 1, 4 milioni di euro. Vabbé.

Seguono “Top Gun: Maverick” con 91 mila euro e un totale di 10 milioni, “Jurassic World Il Dominio” con 68 mila euro e un totale di 7, 1, “Lightyear – La vera storia di Buzz” con 66 mila euro e un totale di 1,9.

E stiamo parlando di un cartoon della Pixar…

Quinto posto per il “Black Phone” di Scott Derrickson con 39 mila euro e un totale di 481 mila euro.

LA MIA OMBRA E TUA

Il primo film italiano in classifica è “La mia ombra è tua” di Eugenio Cappuccio, dove devi credere che Giallini ha scritto un libro celebre nella sua vita, settimo con 13 mila euro, cioè 2 mila spettatori per un totale, ahimé, di 36 mila euro.

Lo segue “Nostalgia” di Mario Martone con 10 mila euro ieri e un totale di 1,2 milioni. Diciamo che sta andando bene. In America ha sbancato tutto venerdì il nuovo film dei Minions, cioè “Minions: The Rise of Gru” con 48 milioni di dollari.

Lascia “Top Gun: Maverick” a 7,1 milioni, ma con un totalone globale di 1 miliardo e 31 milioni di dollari, e il poro “Elvis” a 5, 3, con un totalone di 73 milioni, “Jurassic World Il Dominio” a 4, 5, con un totalone di 766 milioni, e “Black Phone” a 3,9. Non ci resta che la tv. Ma in streaming, tolti “Stranger Things” e “The Staircase” non vedo molto. Di “Westworld” ci dobbiamo accontentare della prima puntata.

