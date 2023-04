CIAK, MI GIRA - MAGARI È UNA RISPOSTA POLITICA E GENERAZIONALE AL GOVERNO DELLE MELONI SISTERS + LOLLOBRIGIDA QUELLA DI ANDARE A VEDERE E SOPRATTUTTO PARLARE, BENE O MALE CHE SIA NON IMPORTA, DI “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI. MEGLIO CHE POLTRIRE SUL DIVANO VEDENDO LILLI GRUBER ALLE PRESE CON TRAVAGLIO E BOCCHINO - INTANTO “SUPER MARIO BROS - IL FILM” SEGUITA A PORTARE I TRENTENNI E I LORO FIGLI AL CINEMA. INCASSA ALTRI 594 MILA EURO, PER UN TOTALE DI 16 MILIONI 348 MILA EURO. MORETTI È TERZO CON 254MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nanni moretti il sol dell avvenire 3

Magari è una risposta politica e generazionale al governo delle Meloni sisters + Lollobrigida quella di andare a vedere e soprattutto parlare e parlare e parlare, bene o male che sia non importa, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Un atto di militanza da vecchi compagni che ha innescato la miccia della discussione.

Meglio parlare dei sabot, del PCI del 1956 o di quanto è invecchiato o non invecchiato Moretti che poltrire sul divano vedendo Lilli Gruber alle prese con Travaglio e Bocchino a parlare di governo, migranti, vignette.

SUPER MARIO BROS

Anche se credo sia un problema davvero di un agguerrito ma non così sterminato gruppo di sessanta-settantenni, la cosa curiosa è che tutti, ma proprio tutti, hanno intasato Facebook o seguitano a parlare del film di Moretti. Tutti critici.

Intanto “Super Mario Bros - Il film” seguita a portare clamorosamente i trentenni e i loro figli al cinema. Anche perché è un delizioso cartone animato che puoi vedere a 3 anni e mezzo come a 35 e sentirti parte di una comunità senza doverlo scrivere per forza su Facebook. Così anche ieri “Super Mario Bros” incassa 594 mila euro portando 79 mila spettatori al cinema, ha 462 sale, per arrivare a un totale di 16 milioni 348 mila euro. E non si fermerà di certo. Perché i bambini ce li riporti. In tutto il mondo è arrivato a 875 milioni di dollari.

la casa – il risveglio del male 4

Primo ovunque a parte in Cina, dove non se lo bevono proprio e preferiscono le anime giapponese, “The First Slam Dunk” e “Suzume”. Altro caso dell’anno. Il secondo posto non va a Moretti ma a “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin, che ora vorrei proprio vedere, con 301 mila euro, 38 mila spettatori in 324 sale per un totale di 1 milione 240 mila euro. “Il sol dell’avvenire” di Moretti passa così al terzo posto con 254 mila euro. 37 mila spettatori in 448 sale con un totale di 1 milione 206 mila euro.

Russel Crowe - l'esorcista del papa

Quarto posto per il Russell Crowe in lambretta di “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con 136 mila euro, 18 mila spettatori in 308 sale e un totale di 1,9 milioni di euro. Si è sgonfiato presto, massacrato da un horror più riuscito, cioè “La casa”.

Quinto posto per “Air” con Ben Affleck e Matt Damon, 106 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 2, 8 milioni, seguito dall’orso pippato “Cocainorso” di Elizabeth Banks con 104 mila euro, 13 mila euro e un totale di 416 mila euro. Se non fosse un film così splatter e non avesse come protagonista un orso pippato con la storia dell’orsa assassina di questi giorni avrebbe fatto il botto.

super mario bros il film. 9

Vi segnalo due ottimi film poco visti, ma decisamente da vedere. “November – Cinque giorni dopo il Bataclan” di Cédric Jimenez, il regista di “Bac Nord”, con Jean Dujardin, Anais Demoustier, Sandrine Kiberlain, 12° posto ieri con 11 mila euro, ricostruzione di quel che accadde nei cinque giorni che seguirono il Bataclan per catturare i responsabili. Lo trovate in 107 sale.

E “As bestas” dello spagnolo Roderigo Sorogoyen con Denis Ménochet, Marina Fois, Luis Zahora, Diego Anido, micidiale guerra tra vicini nei boschi della Galizia tra chi vuole vendere il terreno per impiantare pale eoliche e chi non lo vuole vendere. Ma è anche una guerra di cultura e di ignoranza. I contadini spagnoli non vedono bene i sofisticati vicini francesi che sono arrivati in Galizia per fare i contadini radical chic. E la polizia del luogo non riesce a capire la pesantezza del problema. Ma è anche uno scontro al maschile di possesso sulla propria terra.

as bestas. 4

Girato benissimo e scritto, da Isabel Pena, con un particolare occhio allo sviluppo dei personaggi femminili, “As bestas” merita parecchio di più del 17° posto, ieri a 8 mila euro, 1282 spettatori in 43 sale. Fenomenali la coppia di francesi, la bravissima Marina Fois e il grosso Denis Ménochet, che ritroverete come veterano killer in “Beau ha paura”.

nanni moretti e margherita buy in il sole dell'avvenire

nanni moretti e silvio orlando in il sole dell avvenire nanni moretti silvio orlando il sol dell'avvenire LA LOCANDINA FRANCESE DI IL SOL DELL'AVVENIRE - IL NUOVO FILM DI NANNI MORETTI