CIAK, MI GIRA - MENTRE TUTTO IL POPOLO DEL CINEMA SI STA SPOSTANDO A CANNES PER CELEBRARE NON SI SA PIÙ BENE COSA, “DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA” PROCEDE NELLA SUA SPETTACOLARE CORSA IN TUTTO IL MONDO - ALLA SECONDA SETTIMANA, INCASSA ALTRI 61 MILIONI: BEN 3 SOLTANTO IN ITALIA, ARRIVANDO A UN TOTALE DI 11,4 E SOFFOCANDO QUALSIASI ALTRO FILM. NON PARLIAMO DI CINEMA ITALIANO, CHE È MEGLIO. LA COMMEDIA “SETTEMBRE”, UNICA IERI IN CLASSIFICA, AL DECIMO POSTO HA INCASSATO IN TUTTA LA SETTIMANA 68 MILA EURO PER UN TOTALE DI 207 MILA EURO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

doctor strange nel multiverso della follia 1

Mentre tutto il popolo del cinema o quasi si sta spostando a Cannes per celebrare non si sa più bene cosa cercando di prenotarsi i biglietti on-line svegliandosi alle sei di mattina, “Doctor Strange nel Multiverso della follia” di Sam Raimi procede nella sua spettacolare corsa in tutto il mondo, Russia, Cina e Ucraina escluse.

benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia.

Alla sua seconda settimana, pur con una flessione notevole di oltre il 60% rispetto all’esordio (90 milioni il primo giorno!), incassa altri 61 milioni di dollari in America e, grazie ai 396 milioni di dollari che arrivano dai mercati stranieri, tocca la cifra di 688 milioni di dollari globali, che lo porta al secondo posto nella classifica mondiale dietro i 767 milioni di “Spider-Man: No Way Home”, scavalcando così il patriottico film cinese “WaterGate Bridge”, che ci piacerebbe vedere.

elizabeth olsen benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia

Gli incassi maggiore vengono dalla Corea del Sud, 29 milioni, Inghilterra, 24 milioni, India e Australia 12 milioni, Giappone 9, 3, Francia 9. In Italia ha incassata questa settimana ben 3 milioni di euro arrivando a un totale di 11, 4 milioni di euro e soffocando qualsiasi altro film.

COLIN FIRTH - L ARMA DELL'INGANNO

Il bellico-spionistico “L’arma dell’inganno” con Colin Firth ha incassato alla sua prima settimana 168 mila euro, “Io e Lulù” con Channing Tatum divide la scena con un cane lupo, 140 mila euro, “Secret Team 355” solo 77 mila euro, “Firestarter”, remake di un celebre film fantastico tratto da un romanzo di Stephen King, 67 mila euro. Non parliamo di cinema italiano, che è meglio. La commedia “Settembre”, unica ieri in classifica, al decimo posto ha incassato in tutta la settimana 68 mila euro per un totale di 207 mila euro.

CHANNING TATUM - IO E LULU

In America dietro al “Doctor Strange 2” con 61 milioni di dollari non troviamo nessun film che possa francamente dargli noia. Il cartone animato “Bad Guys” è secondo nel weekend con 6,9 milioni di dollari per un totale americano di 66 e un totale globale di 165, “Sonic il Film 2” è terzo con 4,6 nel weekend, “Firestarter”, già stroncato dalla critica, prende mazzate anche dal pubblico, visto che è quarto nel weekend con 3, 8 milioni di dollari, che arrivano a 5,8 coi mercati stranieri. Pochino, visto che se ne aspettavano 35 di milioni con oltre tremila sale. Si muove bene il divertente film indie “Everything Everywhere All At Once” con Jamie Lee Curtis e Michelle Yeoh che ironizza con l’idea del multiverso, questo weekend quinto con 3, 3 milioni con un totale di 47 milioni. Assolutamente da vedere, ammesso che arrivi anche da noi.

everything everywhere all at once channing tatum dog 2