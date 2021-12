CIAK, MI GIRA! - MO’, VALLO A ACCHIAPPA’ L’UOMO RAGNO… IN SOLI TRE GIORNI DI PROGRAMMAZIONE, CON 253 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA E UN GLOBALE DI 587, ALLA FACCIA DI OMICRON, DELTA E VARIANTI VARIE, “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” SALE AL SESTO INCASSO MONDIALE DELLA STAGIONE, TERZO IN ASSOLUTO TRA I FILM DELLA MARVEL DIETRO I DUE POTENTI AVENGER PRE-PANDEMICI - IN ITALIA È PRIMO CON 11 MILIONI DI EURO NELLA SETTIMANA, SOLO IERI NE HA FATTI 2,3, “HOUSE OF GUCCI” E “DIABOLIK”, USCITI UN GIORNO DOPO, SONO SECONDO E TERZO ULTRADISTANZIATI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

tom holland spider man no way home

Mo’, vallo a acchiappa’ l’uomo ragno… In soli tre giorni di programmazione, con 253 milioni di dollari in America e un globale di 587 milioni raccolti in tutto il mondo, alla faccia di omicron, delta e varianti varie, “Spider-Man: No Way Home” sale al sesto incasso mondiale della stagione, a un nonnulla da “No Time To Die” e “F9: The Fast Saga”, terzo in assoluto tra i film della Marvel dietro i due potenti Avenger pre-pandemici. E mancano gli incassi cinesi e giapponesi.

west side story 2

Domina la scena praticamente ovunque. In America è superprimo con 253 milioni di dollari in 4.336 sale contro i 6 milioni di “Encanto”, che ha un totale di 81 milioni, i 3,4 del flop “West Side Story” di Steven Spielberg, con un totale di 17 milioni, i 2,9 di “Nightmare Alley” di Guillermo Del Toro, gli 1,8 di “House of Gucci”, che ha un totale di 44 milioni.

house of gucci

In UK ha incassato 41 milioni, in Messico 32, in Australia 18, in Brasile 17, in Francia 17, in Russia 17, in Italia 13, in Germania 11, in Spagna 10.

In Cina e in Giappone, abbiamo detto, non è ancora arrivato, e nemmeno in Romania, Lituania, Serbia, e Islanda dove vince il weekend il cafonissimo “House of Gucci”, mentre “West Side Story” vince in Finlandia e Norvegia. Magra consolazione.

venom la furia di carnage

In America il suo incasso del weekend è il migliore di tutto il periodo della pandemia. Nessun film aveva incassato più dei 90 milioni di “Venom: La furia di Carnage”. Incasso che in questo caso è stato più che doppiato. E nessuno si aspettava qualcosa di simile.

luca marinelli diabolik

Dobbiamo riandare a prima della pandemia per avere una bomba di questo tipo. “Avengers: Endgame”, che fece 357 milioni nel 2018, “Avengers: Infinity War”, 257 nel 2017 o “Star Wars: The Force Awakens”, 247 nel 2015 e “Star Wars: The Last Jedi”, 220 milioni nel 2017.

avengers endgame

In Italia dunque “Spider-Man” è primo con 11 milioni di euro nella settimana, solo ieri ne ha fatti 2,3, “House of Gucci” e “Diabolik”, usciti un giorno dopo, sono secondo e terzo ultradistanziati con 1,7 milioni e 802 mila euro. “Chi ha incastrato Babbo Natale”? con Siani e De Sica quarto con 668 mila euro.

