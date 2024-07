CIAK, MI GIRA - IN AMERICA È TWISTERMANIA. SENZA NESSUNA BATTUTA POLITICA, COMPLICAZIONE SENTIMENTALE, UN SOLO BACETTO, IL DISASTER MOVIE "TWISTERS", AL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE AMERICANO, INCASSA 32 MILIONI DI DOLLARI. DA NOI NON RIESCE IERI A SUPERARE "INSIDE OUT 2", 176 MILA EURO E 22 MILA SPETTATORI CONTRO I 338 MILA DEL CARTONE PIXAR - IL PRIMO FILM ITALIANO IN CLASSIFICA È "L'INVENZIONE DI NOI DUE" CON LINO GUANCIALE, 22 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

In America è twistermania. Senza nessuna battuta politica, complicazione sentimentale, un solo bacetto (1), che arriva distrattamente, "Twisters" di Lee Isaac Chung con Daisy Edgar Jones e Glen Powell, disaster movie sui tornado dell'Oklahoma, oltre a rilanciare l'American Way of Life tra cowboy, maschi, pick up, drive in, sentimenti semplici come ne' Trump ne' Biden riescono a fare, al suo primo giorno di programmazione americano incassa 32 milioni di dollari, superando i 7,2 di "Cattivissimo le 4" e i 3,8 di "Inside Out 2" e viene calcolata una sua prima settimana da 74 milioni di dollari.

Anche se il risultato potrebbe essere molto più alto. E ricompatta un paese un po' sperduto dopo l'attentato a Trump. L'operazione, studiata benissimo da Steven Spielberg e Frank Marshall, che recupera il vecchio film di culto per trentenni e ne fa un film per ragazzi grazie al cast super inclusivo, ha funzionato perfettamente.

Certo non è un film a basso costo, 200 milioni di dollari, e per funzionare davvero deve incassare oltre 500. Da noi non riesce ieri a superare "Inside Out 2", 176 mila euro e 22 mila spettatori contro i 338 mila euro e 45 miliardi spettatori del cartoon della Pixar, arrivato ormai a 41 milioni 977 mila euro.

Terzo posto per "Immaculate" con Sydney Sweeney con 47 mila euro e 5 mila spettatori. Il primo film italiano in classifica è "L'invenzione di noi due" con Lino Guanciale e Silvia D'Amico che fanno i veronesi, 22 mila euro.

Vi ricordo solo che in Francia, dove c'è un cinema nazionale funzionante è tornato in testa "Le comte de Monte Cristo" arrivato a 30 milioni di dollari di incasso e 4 milioni di spettatori. Ha fatto alzare di cinque volte anche le vendite del libro di Dumas.

