CIAK, MI GIRA - BUONE NOTIZIE DAL PRIMO WEEKEND DAVVERO AUTUNNALE. “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ, CON L’INCASSO DI IERI, 414 MILA EURO, 60 MILA SPETTATORI, NON SOLO VINCE IL WEEKEND, MA CON UN TOTALE DI 3 MILIONI 138 MILA EURO DIVENTA IL TERZO MIGLIOR INCASSO DELLA STAGIONE. AL SECONDO POSTO, MOLTO DISTANZIATO, SPUNTA “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” DI MICHELE PLACIDO, CON RICCARDO SCAMARCIO LIBERO SCOPATORE E GENIO ARTISTICO CON UN TOTALE DI 685 MILA EURO. PENSAVO MEGLIO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

toni servillo ficarra e picone la stranezza 2

Buone notizie dal primo weekend davvero autunnale. “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo come Luigi Pirandello pizzuto e incappottato alla ricerca di sei personaggi in cerca d’autore e Ficarra e Picone come becchini nerovestiti e filodrammatici in quel di Agrigento, con l’incasso di ieri, 414 mila euro, 60 mila spettatori, non solo vince il weekend con 1 milione 96 mila euro, ma con un totale di 3 milioni 138 mila euro diventa il terzo miglior incasso della stagione, dietro i 14,7 milioni di “Minions 2” e i 4,6 milioni di “Black Adam”.

l'ombra di caravaggio 1

Al secondo posto, molto distanziato, con 273 mila euro e 40 mila spettatori ieri, e 685 mila nel weekend, spunta “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio libero scopatore e genio artistico con un totale, appunto, di 685 mila euro. Pensavo meglio, ma queste sono le scelte del pubblico.

Magari i troppi recenti film sbagliati di Scamarcio hanno limitato l’afflusso di pubblico, o forse il tono eccessivamente libertino del trailer. Ma confesso che quello è l’aspetto più interessante del film. Terzo posto ieri per “Lo schiaccianoci e il Flauto magico” con 221 mila euro, 33 mila spettatori e un totale di 506 mila euro.

dwayne johnson black adam 1

“Black Adam”, kolossal con Dwayne Johnson da 200 milioni di dollari, forte di un incasso globale di 319 milioni, si deve accontentare ieri di un quarto posto con 188 mila euro e 26 mila spettatori, di un terzo posto nel weekend con 620 mila euro, per un incasso globale di 4, 6 milioni di euro.

la stranezza 2

Quinto posto ieri per “Il talento di Mr Crocodile” con Javier Bardem, 100 mila euro, 15 mila spettatori per un totale di 653 mila euro, Sesto “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale con un occhio solo, Margot Robbie e John David Washington, 87 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 942 mila euro, “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Favino e Moretti è settimo ieri con 68 mila euro, 9.789 spettatori e un totale di 2, 7 milioni.

isabelle huppert riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio.

Potrebbe anche riuscire a superare nelle prossime settimane i 2,9 di “Avatar” e di 2, 8 milioni di “Bullet Train”, anche se il suo percorso mi sembra ormai esaurito. Ottavo posto per “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con Woody Harrelson capitano di nave americano e marxista con 64 mila euro, 9.135 spettatori e un totale di 429 mila euro.

La commedia sentimentale gay “Bros” di Nicholas Stoller con Billy Eichner e Luke Macfarlane è nona con 39 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 125 mila euro. Nella classifica del weekend vedo al 24° e al 25° posto nuove uscite come “Il mio vicino Adolf” e “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini con 15 mila e 14 mila euro totali. “Santa Lucia” con Renato carpentieri è addirittura 32° con 7 mila euro.

amsterdam

In America, “Black Adam” questo weekend si è ripreso la scena, che venerdì sembrava oscurata dall’arrivo dell’anime giapponese “One Piece Film: Red”, con un incasso di 18, 5 milioni di dollari che lo porta a un totale nazionale di 137 milioni e globale di 319 milioni di dollari, in attesa di capirne l’uscita in Cina. E’ secondo nel weekend “One Piece Film: Red” con 9, 5 milioni di dollari e un incasso globale di 141 milioni di dollari.

toni servillo la stranezza

Terzo posto per “Ticket to Paradise” con la coppia George Clooney e Julia Roberts, 8, 5 milioni di dollari per un totale americano di 46 milioni e globale di 137 milioni. L’horror “Smile” è quarto con 4 milioni di dollari, 99 totali in America e ben 202 globali in tutto il mondo.

salvatore ferragamo shoemaker of dreams

Tra i film in corsa per le nomination agli Oscar vediamo che è settimo “The Banshees of Inesherin” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson con 2 milioni di dollari, 895 sale, un totale di 3 milioni e un globale di 10. 12° posto per “Armageddon Time” di James Gray on 810 mila dollari, 13° per “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett con 670 mila dollari con un totale di 3, 7, e 14° “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con 410 mila dollari, un totale di 3 milioni e un globale di 9, 2. Al 23° posto troviamo il documentario di Luca Guadagnino su Salvatore Ferragamo girato due anni ma presentato solo ora al pubblico americano, “Salvatore: Shoemaker of Dreams” con 6.572 dollari in due sale.

