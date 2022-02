CIAK, MI GIRA - IL FRACASSONE “UNCHARTED” È OVVIAMENTE PRIMO AL SUO ESORDIO NEI NOSTRI CINEMA IERI, CON 298 MILA EURO E 43.719 SPETTATORI. NON È PROPRIO IL BOTTO. DOBBIAMO ASPETTARE IL WEEKEND, INSOMMA, PER CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO - SETTIMO “LEONORA ADDIO” DI PAOLO TAVIANI, CON 5 MILA EURO E 964 SPETTATORI. AMMETTERETE CHE UN FILM SULLE CENERI DI LUIGI PIRANDELLO NON È PROPRIO IL MASSIMO. “UNA FEMMINA”, TRATTO DA LIBRO DI LIRIO ABBATE, È NONO. CERTO. MAI SI ERA VISTA NEL CINEMA ITALIANO UN TALE CONCENTRATO DI FILM LEGATI A ARGOMENTI COSÌ FUNEBRI. POI CI CREDO CHE UNO SI BUTTA SU TINTO BRASS... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Novità. Il fracassone “Uncharted” di Ruben Fleischer con il nuovo idolo dei ragazzini, Tom Holland, già Spider-Man, è ovviamente primo al suo esordio nei nostri cinema ieri, con 298 mila euro e 43.719 spettatori. Non è proprio il botto. Inoltre dubito che abbia preso gli spettatori più anziani. Dobbiamo aspettare il weekend, insomma, per capirne il funzionamento.

“Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh passa quindi al secondo posto con 105 mila euro, e 15.832 spettatori e un totale onorevole, di questi tempi, di 2, 4 milioni.

Terzo, a sorpresa, è il documentario su Morricone firmato da Giuseppe Tornatore “Ennio”, 65 mila euro, che uniti a quelli delle anteprime di un paio di settimane fa fanno 382 mila euro.

“Ennio” non ha avuto la giusta collocazione a Venezia, inghiottito da troppi altri eventi, e è passato clamorosamente in sordina, quando avrebbe potuto avere un vero grande lancio internazionale.

Quarto posto per “Marry Me – Sposami” con 29 mila euro, quinto “Nightmare Alley” con 11 mila euro, sesto “Spider-Man: No Way Home” con 7 mila euro. Settimo “Leonora addio” di Paolo Taviani, fresco di Berlino, con 5 mila euro e 964 spettatori. Ammetterete che un film sulle ceneri di Luigi Pirandello non è proprio il massimo per lo spettatore medio.

Lina Siciliano - Una femmina

“Una femmina”, altro film proveniente da Berlino, ma non in concorso, tratto da libro di Lirio Abbate, è nono con 4 mila euro e 785 spettatori. Certo. Mai si era vista nel cinema italiano un tale concentrato di film legati a argomenti così funebri, le ceneri, la bambina morta senza nome, o legati ai cari scomparsi. Poi ci credo che uno si butta su Tinto Brass...

