Marco Giusti per Dagospia

animali fantastici i segreti di silente

Con una giornata di sole come quella di ieri, ovvio che al cinema ci sia andata meno gente. Così in Italia “Animali Fantastici – i segreti di Silente” perde ieri un po’ di spettatori e incassa 471 mila euro con un totale di 3, 9 milioni di euro.

In America, dove non è andato affatto bene come gli episodi precedenti e alla Warner circolano dubbi se proseguire o no la saga, “Animali Fantastici – I segreti di Silente” ha incassato nel weekend 42 milioni di dollari.

Si rifà però con i mercati stranieri, che aggiungono in due settimane 150 milioni di dollari per un totale di 192 milioni di dollari.

gli idoli delle donne

“Sonic Il Film 2”, che da noi ieri era secondo con 158 mila euro e un totale di 2, 6 milioni di euro, ha incassato 30 milioni di dollari nel weekend pasquale americano e arriva a un totale globale di 231 milioni di dollari. Terzo posto, in Italia ieri, per il cartoon “Troppo cattivi (The Bad Guys)”, 56 mila euro per un totale di 2, 1. In America esce questa settimana.

lillo e greg gli idoli delle donne 5

Torna al quarto posto il film comico italiano “Gli idoli delle donne” di Lillo & Greg con 41 mila euro e 5.936 spettatori per un totale di 214 mila euro.

Diciamo che non è un successo. Seguono “Morbius” con Jared Leto con 41 mila euro e un totale di 2, 8 milioni di euro, “The Batman” sesto con 21 mila euro e un totale di 10, 1 milioni di euro, e “Corro da te”, scivolato al settimo posto con 19 mila euro e un onorevole totale di 2, 2.

the northman

Stasera, pensando di andare al cinema, punterò sui piccoli film delle sale che un tempo si chiamavano d’essai. “Vortex” di Gaspar Noé con Dario Argento, “Lamb” con Noomi Rapace, “Storia di mia moglie” di Ildiko Enyadi.

Per fortuna che giovedì arriva “The Northman” di Robert Eggers con Alexander Skarsgard, storiona di vichinghi che si menano…

