CIAK MI GIRA - NEL GIORNO DEL TRIONFO DI MESSI E DELL’ARGENTINA, CON IL MONDO A INSEGUIRE UN PALLONE IN TV, I RISULTATI DI “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES AVATAR SONO AL DI SOTTO DELLE PREVISIONI. 434 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI E NON 534 COME SI PENSAVA. IN ITALIA SIAMO A 9 MILIONI 982 MILA EURO, QUASI 10 MILIONI DI EURO, CON 595 SALE. PIÙ CHE POSSIBILE CHE I 100 MILIONI MANCANTI ARRIVERANNO NELLE PROSSIME SETTIMANE, MA DEVE SCOTTARE UN PO’ A CAMERON IL FATTO CHE IL SUO FILM, DOPO 13 ANNI DI ATTESA, CON 400 MILIONI DI DOLLARI DI BUDGET, SIA IL QUINTO MIGLIOR INCASSO NEL WEEKEND DELL’ANNO E IL 37° DI OGNI TEMPO…

Marco Giusti per Dagospia

avatar way of water

Nel giorno del trionfo di Messi e dell’Argentina, con il mondo a inseguire un pallone in tv, i risultati di “Avatar: La via dell’acqua” di James Avatar sono al di sotto delle previsioni. 434 milioni di dollari globali e non 534 come si pensava. 134 milioni solo in America nel weekend, 57 in Cina, dove da mesi non vedevano un film americano, 24 in Corea del Sud, 19 in Francia, dove più forte sarà stato l’interesse per la squadra di Mbappé, 19, 9 in Germania, in UK 14 milioni, in Messico 12, in Brasile 8, 5.

black panther

In Italia siamo a 9 milioni 982 mila euro, quasi 10 milioni di euro, con 595 sale. Più che possibile che i 100 milioni mancanti arriveranno nelle prossime settimane, ma deve scottare un po’ a Cameron il fatto che il suo film, dopo 13 anni di attesa, con 400 milioni di dollari di budget, sia il quinto miglior incasso nel weekend dell’anno e il 37° di ogni tempo.

empire of light

Battuto soprattutto dal “Doctor Strange 2”. Così, sembra, sono a rischio i sequel che voleva fare. Ce ne faremo una ragione. Tutto il resto è oltremodo distanziato, sia in America che da noi. In America, ad esempio, è secondo “Una notte violenta e silenziosa” con 5, 6 milioni di dollari nel weekend per un totale di 34 milioni in America e 55 globali, seguito da “Black Panther: Wakanda Forever” con 5, 4 milioni che diventano 418 in patria e 786 globali. Incassano poco tutti i grandi film da Oscar.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

“The Fabelmans” di Steven Spielberg è settimo con 750 mila dollari per un totale americano di 8, 5 milioni, “Empire of Light” di Sam Mendes è 10° con 235 mila dollari e un totale di 471 mila dollari, “The Whale” di Darren Aronofsky è 13° con 169 mila dollari e un totale di 596 mila, “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh 15° con 104 mila dollari e un totale di 8, 7 milioni.

VICINI DI CASA

In Italia dietro ai 9, 9 milioni di “Avatar 2” troviamo solo il poro “Gatto con gli stivali 2” con 436 mila euro nel weekend e un totale di 2, 4 milioni, seguito da “Vicini di casa" con Claudio Bisio e Vittoria Puccini con 156 mila euro e un totale di 1, 4 milioni. “The Fabelmans” di Spielberg è quarto con 88 mila euro seguito da “Il corsetto dell’imperatrice con 72 mila euro. Inutile dire che dietro a “Avatar 2” ci sono solo sale vuote o quasi.

AVATAR THE WAY OF WATER olivia colman empire of light black panther 2 il gatto con gli stivali 2. 3 empire of light AVATAR THE WAY OF WATER 2 una ripresa di avatar the way of water effettuata sotto l acqua