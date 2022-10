CIAK, MI GIRA! - IERI SOLO 71 MILA SPETTATORI SONO ANDATI AL CINEMA. POCHINI. E DI QUESTI QUASI 20 MILA SONO ANDATI A VEDERE “BLACK ADAM” CON DWAYNE JOHNSON, CHE HA INCASSATO 126 MILA EURO PER UN TOTALE DI 2,2 MILIONI - IL FONDAMENTALE, PER I ROMANISTI, "ER GOL DE TURONE ERA BONO", LANCIATO CON CLAMOROSA PRESENTAZIONE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, È 29° CON 1.601 EURO, 224 SPETTATORI IN 32 SALE. TRISTEZZA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Torna rapidamente il cinema della sale vuote in mezzo alla settimana. Ieri solo 71 mila spettatori sono andati al cinema. Pochini. E di questi quasi 20 mila sono andati a vedere “Black Adam” con Dwayne Johnson, che ha incassato 126 mila euro per un totale di 2,2 milioni. Il campione italiano, “Il colibrì” diretto da Francesca Archibugi, forte di due campioni del cinema d’impegno, l’unico che porti al cinema il nostro pubblico, è secondo con 60 mila euro e 10 mila spettatori, la metà esatta di “Black Adam”, e un totale di 1.984.429 euro, che per il nostro mercato è già un miracolo.

Quella del cinepanettone di sinistra, cioè la commedia con tanti attori noti che smuove il pubblico dei cinquanta-sessantenni a scendere dal divano, mettersi le scarpe e andare al cinema, appare finora l’unica strada che ci rimane, visto che non siamo in grado di produrre kolossal o film di genere per il pubblico più giovane.

Magari andrà bene questa settimana il fumettone giovanile italiano "Dampyr", prodotto dalla Sergio Bonelli Editore con la regia di Riccardo Chemello, chissà, o il giallone di Donato Carrisi, che malgrado il vezzo di non dichiarare i suoi protagonisti e, riconoscibili o meno, non può certo puntare su due nomi forti al botteghino. E poggia quindi solo sul fatto che è un giallo di Donato Carrisi.

Gli altri incassi di ieri seguono mestamente gli incassi dei giorni precedenti. Ma tutti in ribasso. “Halloween Ends” con Jamie Lee Curtis 27 mila euro e un totale di 1,3 milioni, “”Ticket to Paradise” con George Clooney e Julia Roberts 23 mila e un totale di 2,1, “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto che fa Boccaccio, il film preferito dalle novantenni, 18 mila euro e un totale di 1,4, “Smile”, piccolo horror che ha sbancato in America, 15 mila euro e un totale di 1,4.

“Astolfo” di Gianni De Gregorio con Stefania Sandrelli innamorato, Alfonso Santagata barone squattrina to e uno strepitoso Gigio Morra cuoco, 11 mila euro e un totale di 148 mila. Lo sfortunato “Brado” di Kim Rossi Stuart solo 8 mila euro e un totale di 134 mila. I documentari usciti lunedì non si stanno muovendo bene. "Franco Zeffirelli: conformista ribelle" di Anselma Dell'Olio è 11° con 7 mila euro e 5 mila spettatori in 49 sale.

Il fondamentale, per i romanisti, "Er gol de Turone era bono", lanciato con clamorosa presentazione alla Sala Sinopoli l'ultimo giorno della Festa del Cinema di Roma, con tanto di supertifosi, vecchie glorie come Piero Pruzzo e lo stesso Turone e Paolo del Brocco che si è mostrato con la maglietta giallo-rosso da fedelissimo della Magica è addirittura 29° con 1.601 euro, 224 spettatori in 32 sale. Tristezza…

