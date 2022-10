CIAK, MI GIRA - “BLACK ADAM” CON DWAYNE JOHNSON DOMINA IL BOX OFFICE SIA IN AMERICA, DOVE STRARIPA CON 67 MILIONI DI DOLLARI NEL WEEKEND, SIA IN ITALIA, DOVE IN QUATTRO GIORNI INCASSA QUASI 2 MILIONI DI EURO. GLOBALMENTE ARRIVA IN UNA SETTIMANA A 140 MILIONI DI DOLLARI. DA NOI, SEGNALIAMO IL CLAMOROSO INCASSO, SOPRATTUTTO PER I TEMPI, DI “IL COLIBRÌ” DI FRANCESCA ARCHIBUGI CHE ARRIVA QUASI A DUE MILIONI DI EURO (1.874.000) IN DUE SETTIMANE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

black adam.

“Black Adam” con Dwayne Johnson domina il box office sia in America, dove straripa con 67 milioni di dollari nel weekend, sia in Italia, dove in quattro giorni incassa quasi 2 milioni di euro. Globalmente arriva così nella sua prima settimana a 140 milioni di dollari, senza Cina e senza Russia, dove – porelli - si stanno a vedere un kolossal patriottico, “Land of Legend” (sai che barba), che ha già incassato 5 milioni di dollari.

dwayne johnson black adam 6

In America, però, grazie a “Black Adam” l’incasso totale delle sale supera finalmente, dopo 13 settimana di magra, i 100 milioni arrivando anzi a 113 milioni di dollari totali. E’ una boccata d’aria per un’industria che ha subito nell’estate e in questo inizio di autunno un duro colpo per la mancanza di blockbuster.

Da noi, invece, dietro “Black Adam” segnaliamo il clamoroso incasso, soprattutto per i tempi, di “Il colibrì” di Francesca Archibugi che, grazie alla coppia Favino-Moretti e al lancio della Festa del Cinema di Roma (dite di no? Un po’ sì, su…) vola questo weekend con 764 mila euro e arriva quasi a due milioni di euro (1.874.000) in due settimane.

il colibri film

Supera sia l’horror “Halloween Ends” con Jamie Lee Curtis, 392 mila euro e un totale di 1 milione 299 mila euro, sia la commedia “Ticket to Paradise” con la coppia George Clooney-Julia Roberts, 341 mila euro e un totale di 2 milioni, sia “Smile” con 203 mila euro e un totale di 1, 3.. Gli altri film italiani, nuovi o seminuovi, incassano poco.

ticket to paradise

“Astolfo” di Gianni De Gregorio è ottavo con 127 mila euro, “Brado” di e con Kim Rossi Stuart si ferma dopo quattro giorni a 111 mila euro, mentre “Siccità” di Paolo Virzì è decimo con 94 mila euro e un totale di 1, 5 e “Dante” di Pupi Avati è undicesimo con 89 mila euro e un totale di 1, 4.

KIM ROSSI STUART - BRADO

Sia per “Siccità” sia per “Dante” sono totali ottenuti con molta fatica e grande persistenza in sala, ma che dimostrano quanto l’interesse per “Il colibrì”, arrivato così rapidamente ai due milioni, sia superiore. Ovvio che influiscano anche le 516 sale messe a sua disposizione.

Ma evidentemente il richiamo c’è, come c’è una evidente affetto per i suoi protagonisti. Non è andato bene, in vece, il documentario di Francesco Zippel su Sergio Leone prodotto dagli stessi figli del regista, solo 63 mila euro questa settimana con 9 mila spettatori. Non ha lo stesso richiamo del documentario di Tornatore su Morricone, che era forse qualcosa di davvero speciale per il nostro pubblico.

VALERIO MASTANDREA - SICCITA

Tornando in America vi segnalo al secondo posto, dietro i 67 milioni di dollari di “Black Adam, i 16 milioni di dollari di “Ticket to Paradise”, 60 milioni di budget, che arriva a 96 totali con gli incassi dei mercati esteri.

“Smile” è ancora terzo con 8 milioni e un totale globale di 166 milioni. “Halloween Ends” incassa questa settimana 8 milioni di dollari per un totale americano di 54 milioni e totale di 82 milioni. Quinto posto per il film per bambini, passato anche a Roma, “Lyle, Lyle, Crocodile”, che da noi si chiamerà “il Talento di Mister Crocodile”, con 4, 2 milioni di dollari, un totale di 28, 7 che diventano 37 con gli incassi dei mercati europei. E’ andato molto bene in Inghilterra. E’ uscito, pur se con pochissime sale, solo quattro, “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh, forte candidato agli Oscar, che ha incassato 181 mila dollari, cioè 45 mila dollari a sala. Dalla prossima settimana saranno 12 sale.

