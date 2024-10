CIAK, MI GIRA! - LA NAPOLI DI SORRENTINO VINCE CONTRO IL KOLOSSAL AMERICANO "VENOM: THE LAST DANCE" - CON 191 MILA EURO E 28 MILA SPETTATORI "PARTHENOPE" SUPERA "VENOM 3", 190 MILA EURO CON 25 MILA SPETTATORI - “PARTHENOPE” ENTRA AL DECIMO POSTO DEI FILM PIÙ VISTI DELLA STAGIONE, E DIVENTA OGGI IL FILM ITALIANO PIÙ VISTO IN ASSOLUTO AVENDO SUPERATO “VERMIGLIO” DI MAURA DELPERO, FORTE DI UN LEONE D’ARGENTO A VENEZIA E DELLA CANDIDATURA ITALIANA ALL’OSCAR… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ué! Ué! Napoli e Capri trionfano! Se il Napoli vince in trasferta col Milan, la Napoli di Sorrentino vince contro il velenoso kolossal americano. Con mille euro di incasso e tremila spettatori in più, malgrado le sale non siano così piene il martedì sera e col Napoli che giocava, “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta che fa la musa napoletana e Gary Oldman che fa John Cheever a Capri in cerca di alcol e maschi giovani supera “Venom: The Last Dance” di Kelly Marcel con Tom Hardy che si è ingoiato un alieno battutaro e cannibale.

gary oldman in parthenope photo by gianni fiorito

Quindi 191 mila euro con 28 mila spettatori per “Parthenope” e 190 mila euro con 25 mila spettatori per “Venom3”. I totali sono però di 3 milioni 634 mila euro per “Venom3” e di 2 milioni 384 mila per “Parthenope”. Detto questo “Parthenope” entra al decimo posto dei film più visti della stagione, vi ricordo che il primo è “Cattivissimo me4” con 17 milioni, e diventa oggi il film italiano più visto in assoluto avendo superato “Vermiglio” di Maura Delpero, forte di un Leone d’Argento a Venezia e della candidatura italiana all’Oscar.

teri garr gene wilder marty feldman frankenstein junior

Terzo posto per la riedizione del vecchio e glorioso “Frankenstein Junior”, capolavoro horror comico di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Madeline Kahn e l’appena scomparsa Teri Garr, 120 mila euro con 14 mila spettatori. Quarto posto per la riedizione di “C’era una volta in America” di Sergio Leone con 59 mila euro e 8 mila spettatori. Seguono “Smile2” con 42 mila euro e un totale di 2, 2 milioni, “Il robot selvaggio” con 34 mila euro e un totale di 4, 8 milioni.

toni servillo elio germano iddu

“Megalopolis” di Francis Coppola è settimo con 21 mila euro e un totale di 1, 2 milioni. “Iddu”, il mafia movie di Piazza e Grassadonia con Elio Germano e Toni Servillo è ottavo con 14 mila euro e un totale di 2 milioni, mentre “Vermiglio” di Maura Delpero è nono con 8 mila euro e un totale di 2 milioni. Lo spagnolo “Il maestro che promise il mare” è decimo con 7 mila euro e un totale di 513 mila euro. E’ un film che è cresciuto giorno dopo giorno col passaparola del pubblico che andrebbe visto.

joker folie a deux

Finisce fuori dalla classifica dei primi dieci film, undicesimo con 7 mila euro, “Joker: folie a deux” di Todd Phillips malgrado l’appoggio scatenato di Quentin Tarantino che ha detto di aver adorato il film. "E sono abbastanza nichilista da godermi un film che non funziona proprio come un film. In un certo senso è come un grosso, gigantesco pasticcio. Ma non l’ho trovato un esercizio intellettuale. Ne sono rimasto davvero coinvolto. Mi sono piaciute molto le sequenze musicali. Mi hanno davvero preso. Pensavo che più le canzoni fossero banali, meglio fossero”.

joker folie a deux

E ancora… “Per quanto il primo fosse debitore a Taxi Driver, questo sembra parecchio debitore a Natural Born Killers, che ho scritto. Questi sono i Natural Born Killers che avrei sognato di vedere, visti dal ragazzo che ha creato Mickey e Mallory. Ho adorato quello che ne hanno fatto. Ho amato la direzione che ha preso. Voglio dire, l'intero film era il sogno febbrile di Mickey Knox.” Dice che l’ha visto in una sala semivuota di Tel Aviv dove poteva ridere senza disturbare nessuno. Ridere per scene che non facevano ridere gli altri spettatori.

joker folie a deux

“Todd Phillips è il Joker. Il Joker ha diretto il film. L’intero concetto, anche lui che spende i soldi dello studio – li sta spendendo come li spenderebbe il Joker, giusto? E poi il suo più grande regalo: ahah! - il jack-in-the-box, quando ti offre la mano per una stretta di mano e ricevi un cicalino da 10.000 volt che ti spara - sono i fanatici dei fumetti. Sta dicendo vaffanculo a tutti loro. Sta dicendo vaffanculo al pubblico del film. Sta dicendo vaffanculo a Hollywood. Sta dicendo vaffanculo a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Brothers […] E Todd Phillips è il Joker. Un film del Joker, d'accordo, è quello che è. Lui è il Joker."

