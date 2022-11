CIAK, MI GIRA! - NIENTE DA FARE. “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO, DOPO DUE GIORNI IN TESTA, VIENE RAGGIUNTO E DIVORATO DAL POTENTE “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, CHE IERI È TORNATO IN TESTA CON 105 MILA EURO, CONTRO GLI 87 MILA DEL FILM ITALIANO – NON STA FUNZIONANDO “DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO” DEI MANETTI BROS: 44 MILA EURO , 6.651 PRESENZE SU 375 SALE, 17 SPETTATORI A SALA. HA FUNZIONATO ANCORA MENO “IL PRINCIPE DI ROMA” DI EDOARDO FALCONE CON MARCO GIALLINI…

Marco Giusti per Dagospia

Niente da fare. “Bones and All” di Luca Guadagnino, on the road sentimentale di due giovani cannibali (gnam gnam), dopo due giorni in testa, malgrado la presenza di una star come Thimothèe Chalamet viene raggiunto e divorato dal potente “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler che ieri è tornato in testa con 105 mila euro, 14.579 presenze su 304 sale, 47 a sala,, per un totalone di 7 milioni precisi di euro contro gli 87 mila, con 12.767 presenze su 390 sale, 32 a sala, ahi!, del film italiano, arrivato in tre giorni a un totale di 255 mila euro. Si pensava di più.

Al terzo posto un altro film con menu sanguinolento, “The Menu” di Mark Mylod con Anya Taylor Joy e Ralph Fiennes, 76 mila euro, 11.228 presenze su 339 sale, 33 a sala, un totale di 986 mila euro.

Sale al quarto posto, e probabilmente migliorerà con gli incassi di sabato e domenica, il kolossal Disney con protagonista mezzo afro e tutto gay “Strange World – Un mondo misterioso” con 59 mila euro, 9.663 presenze su ben 422 sale, 22 spettatori a sala, disastro, con un totale di 110 mila euro.

Quinto posto per l’horror dalle pessime critiche “Gli occhi del diavolo” di Daniel Stam con Virginia Madsen, 58 mila euro, 8.356 presenze su 232 sale, 36 spettatori a sala, con un totale di 96 mila euro, sesto “Diabolik Ginko all’attacco” dei Manetti bros con 44 mila euro , 6.651 presenze su 375 sale, 17 spettatori a sala, ahi!, con un totale di 756 mila euro. Non sta funzionando.

Ha funzionato ancora meno “Il principe di Roma” di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Dickens riscritto alla Gigi Magni, 29 mila euro, 4.446 presenze su 203 sale, 21 spettatori a sala, e un totale di 514 mila euro. Ottavo posto per “La stranezza” di Roberto Andò, raro successo italiano della stagione con 28 mila euro, 4.756 presenze su 160 sale, 29 spettatori a sala, un totale di 4 milioni 864 mila euro che diventeranno 5 alla fine del weekend. Si spera. E presto avrà, come “Dante” di Pupi Avati, l’aiuto delle scuole che verranno portate al cinema a sentire la storia di Pirandello…

Solo decimo il film di Russel Crowe “Poker Face” con 19 mila euro, 2.884 presenze in 170 sale, 16 spettatori a sala, un totale di 29 mila euro. Mettiamoci anche al 17° posto il palermitanissimo “Spaccaossa” di e con Vincenzo Pirrotta con una grande Selene Caramazza, prodotto e scritto da Ficarra e Picone in versione drammatica, 4.741 euro, 798 presenze in 47 sale, 16 spettatori a sala. Con quel titolo…

Ancora peggio “Tori e Lokita”, il bellissimo film dei Dardenne sui due ragazzi africani emigrati in Belgio senza documenti massacrati dagli italiani cattivi, 3.821 euro, 681 spettatori per 68 sale, 10 a sala. Un disastro. Ma va detto che stavolta tutti gli incassi sono un disastro. Penso sia colpa delle partite dei mondiali. O forse ci sono troppi film da vedere. E con tre partite al giorno, anche di sabato e di domenica non credo che le cose miglioreranno di molto.

“Bones and All”, purtroppo, scende in classifica ieri anche in America, dove è ottavo con 436 mila dollari, 2.727 sale, 160 dollari a sala, con un totale di 1, 4 milioni di dollari. Troviamo al primo posto, ovviamente, “Black Panther 2” con 8, 1 milioni di dollari, 4.258 sale e una media di 1.902 dollari a sala, un totale americano di 321 milion i e globale di 579 milioni. Boom!

“Strange World” della Disney è secondo con 2, 5 milioni di dollari, 4.174 sale, 598 dollari a sala e un totale di 6, 7. Terzo il film sulla guerra in Corea “Devotion” con 1, 2 milioni, quarto “The Menu”, con 1 milione, quinto “Black Adam” con 600 mila dollari, sesto posto per “The Fabelmans” di Steven Spielberg con 475 mila dollari, ma con sole 638 sale, e quindi con un guadagno a sala di 744 dollari, con un totale di 1 milione 194 mila dollari.

Da una parte non stanno andando bene i film da Oscar o autoriali in genere. Da un’altra questi Mondiali si stanno succhiando gran parte del pubblico giovane che avrebbe potuto riempire le sale nella settimana del Thanksgiving che si è rivelato una trappola un po’ per tutti i film. Andrebbero visti i box office anche delle altri nazioni.

In Francia ad esempio, è primo “The Menu”, che vanta una media di 61 spettatori a sala ripartito per 246 sale. E’ secondo il film di Roshdy Zem “Les miens”, che ha il maggior numero di sale, 336, e una media di 33 spettatori a sala. “Bones and All” di Luca GUadgnino, uscito con 201 copie, ha una media di 30 spettatori a sala (la metà di quelli che faceva “Chiamami col tuo nome” con sole 3 copie). Il bellissimo “Saint Omer” di Alice Diop, Leone d’Argento a Venezia, che chissà se mai uscirà in Italia, è quinto con 27 spettatori a sala con 199 copie.

