Marco Giusti per Dagospia

Novità. “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman, ultimo sequel della interminabile saga degli acchiappafantasmi, con 110 mila euro di incasso e 532 sale scalza ieri dal primo posto in classifica “Eternals” di Chloe Zhao, secondo con 80 mila euro, 394 sale, e un totale di 6,8. E’ la vita.

Al terzo posto troviamo “The French Dispatch” di Wes Anderson con 69 mila euro per 303 sale e un totale di 1 milione. Quarto posto per il cartone animato “My Hero Academia: The Movie” con 46 mila euro.

In un disastro di sale vuote più che mezze vuote, mi sono ripromesso di vedere “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier, uscito ieri in 42 sale, più o meno come “Annette” di Léos Carax.

“Eternals” è comunque primo in ogni parte del mondo, ad eccezione degli stati arabi dove ancora domina incontrastato “Spencer” di Pablo Larrain e, a sorpresa, in Finlandia, dove stravince il cafonissimo poliziesco locale, “Cop Secret” diretto da Hannes Þór Halldórsson, storia di un poliziotto violento, tale Auðunn Blöndal, dai gusti sessuali non così chiari che somiglia in maniera impressionante a Checco Zalone. Si innamora del suo partner, ma dal trailer non si capisce se sia maschio o femmina. Fa lo stesso. Lo troveremo sicuramente su Netflix molto presto.

A proposito di polizieschi con risvolti sessualmente non chiariti, stasera avete la prima ufficiale su Sky di “Gomorra – Stagione finale” con Salvatore Esposito e Marco D’Amore che si affrontano per quella che sembrerebbe l’ultima volta. Ricordo solo che Ciro Di Marzio è già morto e risorto una volta, quindi non darei nulla per scontato.

Su Netflix, come ben sapete, avete le avventure di Zerocalcare animato nella serie tutta italiana “Strappare lungo i bordi”, di fatto davvero un passo avanti per il mondo dell’animazione italiana.

Vi ripropongo anche su Amazon il notevole “Sir Gawain and the Green Knight” di David Lowery, vero film di culto del momento, complesso e avvolgente. Ma, soprattutto, dignitosamente lontano dal modello di “Game of Thrones” e più vicino al mondo magico di “Excalibur” di John Boorman.

