Marco Giusti per Dagospia

la fiera delle illusioni – nightmare alley.

Nel pieno della tormentata settimana delle elezioni presidenziali, tra la debacle della Casellati e il Mattarella-bis, degno di un reboot da supereroe, vince il weekend il potente “Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro con 634 mila euro, anche se perde la giornata di domenica, vinta da “Il lupo e il leone”, più film per la famiglia, con 229 mila euro contro i 226 mila del primo.

la fiera delle illusioni – nightmare alley

Il totale settimanale di “Il lupo e il leone” è quindi di 612 mila euro per un totale di 1,2 milioni. Il documentario di Giuseppe Tornatore dedicato a Morricone, “Ennio”, ieri era terzo al box office con 168 mila euro per un totale settimanale di 314 mila euro che gli vale un quarto posto dietro a “Spider-Man: No Way Home”, ieri quarto negli incassi con 131 mila euro con un totale italiano di 23, 6 milioni.

IL LUPO E IL LEONE

Quinto posto ieri per “King Richard” a 72 mila euro, con un totale di 1,1, sesto per “Me contro te il film: Persi nel tempo” con 71 mila euro e un totale di 3,1, poco più di “Belli ciao” di Gennaro Nunziante, ieri ottavo con 27 mila euro e un totale di 2,9 milioni di euro.

“Spider-Man: No Way Home” vince il suo settimo weekend in America con 11 milioni di dollari per un totale americano di 735 milioni di dollari e un totalone globale di 1 miliardo e 738 milioni, Cina esclusa.

edoardo pesce christian ph matteo graia

Secondo posto, nel weekend americano, per “Scream” con 7, 3 milioni di dollari e terzo per “Sing 2” con 4, 8.

E’ come se gli incassi americani si fossero congelati dalle feste di Natale. Magari con l’arrivo, tra una settimana, delle nomination per gli Oscar le cose si scalderanno un po’.

Tanto lo sappiamo che la maggior parte degli spettatori sta chiusa a casa sprofondata sul divano a vedere film e serie. Ma l'avete visto "Christian" su Sky? E "Tre sorelle” di Enrico Vanzina su Amazon?

KING RICHARD