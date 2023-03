CIAK, MI GIRA - PRONTI PER L’OSCAR? MAGARI SÌ. INTANTO SIETE ANDATI A VEDERE “CREED III”. FINALMENTE UN FILM CHIARO E APPARENTEMENTE ETERO, MA SOPRATTUTTO NON DI SUPEREROI. IERI INCASSA 573 MILA EURO - MA LA VERA SORPRESA DEL NOSTRO BOX OFFICE È IL SECONDO POSTO DEL CAMPIONE NAZIONALE, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE”, AL SECONDO POSTO CON 395 MILA EURO - E’ UN FORTE RISULTATO IN UNA STAGIONE DOVE SEMBRA CHE IL NOSTRO CINEMA NON RIESCA PROPRIO A COMUNICARE COL SUO PUBBLICO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

CREED III

Pronti per l’Oscar? Magari sì. Intanto siete andati a vedere “Creed III” dove finalmente ci si mena di brutto anche tra vecchi amici e ex ragazzi di strada come sono l’Adonis Creed di Michael B.Jordan e il Dame Anderson di Jonathan Majors. Finalmente un film chiaro e apparentemente etero, ma soprattutto non di supereroi. Ieri incassa 573 mila euro, con 73 mila spettatori per un totale di 5 milioni di euro. E in tutto il mondo, dopo una settimana, viaggia ormai oltre i 124 milioni di dollari.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Ma la vera sorpresa del nostro box office è il secondo poto del campione nazionale, visto che Favino porta il thriller milanese di Andrea Di Stefano “L’ultima notte di Amore”, dove non fanno una bella figura né i calabresi né i cinesi, al secondo posto con 395 mila euro, 56 mila euro per un totale in tre giorni di 616 mila euro. E’ un forte risultato in una stagione dove sembra che il nostro cinema non riesca proprio a comunicare col suo pubblico.

Scream VI

Scende così al terzo posto il pur fortissimo “Scream Vi” diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con Jena Ortega e Melissa Barrera con 314 mila euro, 40 mila spettatori e un totale di 568 mila. Ma nel suo primo giorno sul mercato americano, venerdì, “Scream VI” supera “Creed III” di brutto, con 19 milioni di dollari contro 7, 5 e si prepara a una duro scontro finale con Jordan e Majors.

the whale brendan fraser

Si prevedono 45 milioni di dollari di incasso nel weekend per “Scream VI”, che diventa così il più grande successo dell’intera serie. Se andate a vedere il film, occhio ai personaggi vestiti da Kurt Cobain e da killer col coltello da macellaio, sono i registi. Torniamo al box office italiano. Quarto posto per “The Whale” con Brendan Fraser, 147 mila euro, 20 mila spettatori e un totale di 2 milioni. Vediamo se almeno per il miglior attore riuscirà a strappare l’Oscar.

ANTMAN AND THE WASP QUANTUMANIA

Quinto posto per il cartone animato spagnolo “Mummie – A spasso nel tempo”, 121 mila euro, un totale di 1, 6, un film che si risveglia solo nel week end. Lo segue “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” con 87 mila euro e un totale di 5, 8 milioni di euro. Al settimo posto troviamo “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, ricostruzione di un celebre caso di contraffazione musicale nella Napoli degli anni ’80, 72 mila euro e un totale di 494 mila euro.

MIXED BY ERRY

Non è andata come Sibilia e Matteo Rovere, il suo co-produttore pensavano. Vabbé. Tra le new entries della settimana entra nella top ten, al nono posto, solo la commedia francese “Un uomo felice” con Fabrice Luchini e Catherine Frot. E ora prepariamoci agli Oscar.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore MIXED BY ERRY pierfrancesco favino l ultima notte di amore the whale locandina MIXED BY ERRY Scream VI the whale brendan fraser 2 CREED III Scream VI CREED III