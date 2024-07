CIAK, MI GIRA! - E’ COSÌ. “INSIDE OUT 2”, CON GLI ULTIMI INCASSI DI QUESTA SETTIMANA, QUASI 4 MILIONI DI EURO NEL WEEKEND (3,929) E IL MILIONE E MEZZO DI IERI (1,414), ARRIVA ALLA BELLA CIFRA TOTALE DI 37 MILIONI 318 MILA EURO E SUPERA I 36 MILIONI DI INCASSO DI EURO DEL CAMPIONE ITALIANO DELLA STAGIONE, “C’È ANCORA DOMANI” DI PAOLA CORTELLESI. ERA INEVITABILE - VI RICORDO CHE QUESTA SETTIMANA TRA I PRIMI DIECI INCASSI NON C’È UN SOLO FILM ITALIANO. CHE DISASTRO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

inside out 2 10

E’ così. “Inside Out 2” della Pixar con gli ultimi incassi di questa settimana, quasi 4 milioni di euro nel weekend (3,929) e il milione e mezzo di ieri (1,414) arrivando alla bella cifra totale di 37 milioni 318 mila euro supera i 36 milioni di incasso di euro del campione italiano della stagione, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Era inevitabile. In tutto il mondo, “Inside Out 2” sta ancora facendo incassi enormi, arrivando a 1 miliardo 216 milioni di dollari. Anche se In molti paesi ha perso il primo posto.

CATTIVISSIMO ME 4

In America questa settimana però è stato battuto dal potente “Cattivissimo me 4”, 75 milioni di dollari contro i 30 di “Inside Out 2”. Il totale americano di “Cattivissimo me 4” è di 122 milioni di dollari, che diventano 229 globali. In Cina, è secondo, con un totale di “soli” 35 milioni di dollari, battuto questo weekend da un thriller malese, “A Place Called Silence” che ha incassato 50 milioni (così leggo…), E in Francia vedo che ieri, assieme alla vittoria del Front National, è stato battuto per la prima volta dal nuovo potente prodotto nazionale della Pathé, “Le comte de Monte Cristo” con Pierre Niney.

A Quiet Place. Giorno 1

Dove abbiamo noi un Conte di Monte Cristo in grado di battere “inside Out 2”? Vi ricordo che questa settimana tra i primi dieci incassi non c’è un solo film italiano. Che disastro. Chiamate Sangiuliano&Mollicone, ma anche Gigi Marzullo che leggo potrebbe essere scelto tra gli esperti della commissione cinema in grado di salvare la nostra produzione nazionale. Torniamo agli incassi del weekend. Al secondo posto, dietro i 4 milioni di “inside Out 2” troviamo “Harry Potter e il prigioniero di Akaban” con 307 mila euro, seguito da “A Quiet Place: Giorno 1” con 260 mila euro. In America è terzo con 21 milioni di dollari, un totale di 94 milioni che diventano 178 milion i di dollari globali.

kevin costner Horizon An American Saga – parte 1

Al quarto posto troviamo il megaflop “Horizon. An American Saga Parte Uno” di e con kevin Costner, 170 mila euro. In America è sesto con 5, 1 milioni questo weekend con un totale di 22 milioni. Dal momento che ne costa 100 e 38 ne ha messi Kevin penso sia un disastro. Ma è un disastro talmente telefonato e atteso che qualcosa non mi quadra. Magari non hanno spesso questi 100 milioni e il film costa molto, molto meno. Magari già sanno che finirà sulle piattaforme. Quinto posto, in Italia, per “La memoria dell’assassino” di e con Michael Keaton, 113 mila euro.

michael keaton la memoria dell’assassino

In America segnalo il quarto posto del nuovo film di Ti West, “MaXXXine” con Mia Goth nel ruolo della pornostar anni’80 Maxine Minx 6, 7 milioni di dollari. Leggo che Ti West ha girato i suoi tre film in un unico set, uno assieme all’altro, da subito concepiti come una serie. Questo ha abbassato incredibilmente i costi e la A24 è riuscita a produrgli tre film al costo, penso, di uno. MaXXXine lo vedremo solo a fine agosto…

inside out 2 7 inside out 2 6 inside out 2 5 al pacino la memoria dell’assassino michael keaton al pacino la memoria dell’assassino A Quiet Place. Giorno 1 inside out 2 4 kevin costner Horizon An American Saga – parte 1 A Quiet Place. Giorno 1 kevin costner Horizon An American Saga – parte 1 CATTIVISSIMO ME 4 CATTIVISSIMO ME 4 CATTIVISSIMO ME 4 inside out 2 9