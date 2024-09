CIAK, MI GIRA! – ASPETTIAMO DI SAPERE SE, AL POSTO DEL DECADUTO GENNY SANGIULIANO, ARRIVERÀ L’AZZIMATISSIMO NEO-MINISTRO ALESSANDRO GIULI AD ASSISTERE ALLA CERIMONIA DI CHIUSURA DI VENEZIA 81 – INTANTO, COME PREVEDIBILE, IL PUBBLICO ITALIANO IERI, TRA LA NAZIONALE, SINNER L’INTERVISTONA A MARIA ROSARIA BOCCIA, NON È PROPRIO ANDATO AL CINEMA. E’ ANCORA PRIMO “CATTIVISSIMO ME 4” CON 297 MILA EURO, 41 MILA SPETTATORI, SEGUITO DA “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Aspettiamo di sapere non tanto chi vincerà Venezia 81, quanto se al posto del decaduto, sgonfiatissimo Genny Sangiuliano, che ricordiamo arzillissimo con la moglie per l’apertura della Mostra con “Beetlejuice Beetlejuice" di Tim Burton (non gli ha portato benissimo) arriverà l’azzimatissimo neo-ministro Alessandro Giuli ad assistere alla Cerimonia di Chiusura e di premiazione della Mostra. Almeno per far compagnia al presidente Pietrangelo Buttafuoco che si sarà sicuramente preparato qualche dotto intervento sulle sorti del cinema.

E, soprattutto, ci domandiamo se il neo-ministro e il neo-presidente della Biennale resteranno in sala anche per il film che li aspetta dopo, l’attesissimo “L’orto americano”, ultima opera di Pupi Avati, che chiuderà le giornate veneziane. Anche se la vera chiusura l’abbiamo vista ieri con la presentazione di “M – Il figlio del secolo” di Joe Wright con Luca Marinelli come Mussolini, pur se relegato nella sala Casinò. Credo che un fuggi fuggi generale, pur se prevedibile, alla fine della premiazione non sarebbe carino né per la Mostra né per Pupi Avati né per il neo-ministro.

CATTIVISSIMO ME 4

Intanto devo notare, come era prevedibile, che il pubblico italiano, ieri, tra partita della Nazionale, Sinner e, soprattutto, intervistona di 40 minuti di Telese&Aprile su La7 a Maria Rosaria Boccia, non è proprio andato al cinema. Lo sapevamo, ma ogni anno ci ricadiamo. E’ ancora primo “Cattivissimo me 4” con 297 mila euro, 41 mila spettatori e un totale di 12 milioni.

winona ryder michael keaton beetlejuice beetlejuice

“Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder è secondo con 290 mila euro, 38 mila spettatori e un totale di 632 mila euro. Mah… Al terzo posto “It Ends With Us” con Blake Lively con 90 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 2 milioni 747 mila euro.

“Campo di battaglia” di Gianni Amelio, promo film reduce più che dalla Grande Guerra dal concorso veneziano, è quarto con 68 mila euro di incasso, 10 mila spettatori e un totale di 162 mila euro. Seguono "Deadpool&Wolverine" con 34 mila euro, e un totale di 17 milioni e mezzo, “Il cervo" con 28 mila euro e un totale di 577 mila euro, “Alien: Romulus” con 25 mila euro e un totale di 2 milioni 693 mila euro.

blake lively in it ends with us

L’ottimo “Limonov” di Kyryll Serebrennikov, reduce da Cannes, dove non è stato particolarmente amato, è ottavo con 21 mila euro e un totale di 45 mila euro. Il bellissimo “L’innocenza/Monster” di Hirokazu Kore-Eda è nono con 10 mila euro e un totale di 335 mila euro e è molto piaciuto al pubblico dei cinéphiles.

monica bellucci beetlejuice beetlejuice michael keaton tim burton beetlejuice beetlejuice CATTIVISSIMO ME 4