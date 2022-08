CIAK, MI GIRA – COM’ERA PREVEDIBILE, “BULLET TRAIN” HA FUNZIONATO, INCASSANDO NEL SUO PRIMO WEEKEND 30 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA, 62 GLOBALI. DA NOI LO VEDREMO SOLO IL 25 AGOSTO. MAGARI QUALCUNO ALLORA AL CINEMA CI ANDRÀ – NEGLI USA AL SECONDO POSTO TROVIAMO IL CARTONE COI CANI DEI SUPEREROI, “DC LEAGUE OF SUPER-PETS”, E AL TERZO “NOPE” DI JORDAN PEELE. GLI INCASSI ITALIANI? LASCIAMO PERDERE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

bullet train

Come era prevedibile, “Bullet Train” di David Leitch, col suo treno pieno di killer, Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, ha funzionato, incassando nel suo primo weekend 30 milioni di dollari in America con 4.357 sale e 62 milioni di dollari globali considerando anche gli incassi di UK, 3,5, Francia, 3,1, Messico, 3.

dc league of super pets.

Dovrebbe arrivare a 300 milioni globali per andare bene. Boh? E’ comunque l’ultimo film dell’estate considerato forte.

Vuol dire che fino a ottobre non ci saranno altri filmoni americani. Da noi lo vedremo solo il 25 agosto. Magari qualcuno allora al cinema ci andrà.

nope 2

Al secondo posto in America troviamo il cartone animato coi cani dei supereroi, “D.C League of Super-Pets”, bau!, 11, 2 milioni di dollari con un totale di 45 milioni e un totale globale di 83 milioni. Al terzo posto troviamo “Nope” di Jordan Peele, che da noi vedremo l’11 agosto, con 8,5 milioni di dollari e un totale di 98 milioni. Sarebbe perfetto se il film non costasse 90 milioni. E, a differenza di “Bullet Train”, “Nope” non ha un Brad Pitt che fa cassetta in Europa e in altri mercati.

EASTER SUNDAY

Tra i film usciti questa settimana in America si segnala “Easter Sunday”, commedia pasquale sulla comunità filippina americana con il comico Jo-Roy e Tia Carrere, ottavo posto con 5, 25 milioni di incasso. Con un budget da 17 milioni è un disastro. Almeno gli americani sul gioco degli incassi sono chiari. E se sbagli sei morto. Gli incassi italiani? Lasciamo perdere.

dc league of super pets 1 nope bullet train 7 nope 2 bullet train 6 nope 5 bullet train 5 dc league of super pets 2 dc league of super pets bullet train 2 bullet train 9 bullet train 8 bullet train 1