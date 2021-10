CIAK, MI GIRA! – IERI “FREAKS OUT” DI GABRIELE MAINETTI, DAL PRIMO POSTO, SCENDE AL TERZO. MA DOBBIAMO ASPETTARE I RISULTATI FINALI DEL WEEKEND PER CAPIRE DAVVERO CHI VINCE E CHI PERDE – FACCIAMO VEDERE A FUORTES “FRANCE”, CON UNA LÉA SEYDOUX STREPITOSA COME SUPERSTRONZA TELEVISIVA IN CARRIERA. IL SUO STUDIO E COME SI SIEDE SULLA SINISTRA COL TACCO È PURO GRUBER STYLE - LA VERA NOTIZIA INTERNAZIONALE È CHE IERI L'AGENTE 007 È SBARCATO IN CINA... - VIDEO

freaks out

Marco Giusti per Dagospia

Ieri, sugli schermi italiani, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, dal primo posto scende al terzo con 96 mila euro dietro a “Venom: La furia di carnage”, tornato primo con 107 mila euro e “Madres paralelas” di Pedro Almodovar con 101 mila euro. Quarto “La Famiglia Addams 2” con 86 mila, quinto “Halloween Kills” con 71 mila.

lea seydoux in france di bruno dumont

Ma dobbiamo aspettare i risultati finali del weekend per capire davvero chi vince e chi perde. Io ieri sera sono andato a vedere finalmente “France” di Bruno Dumont con una Léa Seydoux strepitosa come superstronza televisiva in carriera, un concentrato di tutte GruberBarbaraBiancaMerlinoGentili, che un piccolo incidente fragilizza al punto che non è più felice, che vede l’orrore nel proprio lavoro e non sa come andare avanti.

lea seydoux in france

Facciamolo vedere a Fuortes. Il suo studio e come si siede lei sulla sinistra col tacco è puro Gruber style.

Ma la vera notizia internazionale è che ieri l’agente 007 è sbarcato in Cina, il mercato più esteso del mondo con le sue 80.743 sale, e “No Time To Die” con Daniel Craig ha incassato in un giorno 8 milioni di dollari, superando così il potentissimo film di guerra ultrapropagandistico “The Battle at Lake Changin”. Si prevede un incasso da weekend di 30 milioni di dollari, ma ci potrebbero essere problemi di chiusure e richiusure per covid. Intanto “Dune”, che in America è ancora primo in questi giorni, esce da noi in streaming su Amazon Prime e Sky quando è ancora in sala.

freaks out freaks out freaks out freaks out di gabriele mainetti 19