CIAK, MI GIRA – “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” SUPERA IL MILIARDO DI INCASSI IN TUTTO IL MONDO E SI AVVICINA A “TOP GUN: MAVERICK”, AL PRIMO POSTO NEL BOX OFFICE DEL 2022 – IN ITALIA È ARRIVATO A UN TOTALE DI 24 MILIONI DI EURO E SI STA “SUCANDO”, COME DICONO I SICILIANI, TUTTI GLI ALTRI FILM – LEGGO CHE “L’OMBRA DI CARAVAGGIO”, CON RICCARDO SCAMARCIO GENIO E SCOPATORE SERIALE, È APPENA USCITO IN FRANCIA, COL TITOLO DI “CARAVAGE”, E HA UN’OTTIMA MEDIA COPIA…

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Ci siamo. “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron in due settimane supera i 300 milioni di dollari in America e il miliardo in tutto il mondo e si avvicina, con 1 miliardo 30 mila dollari, a “Top Gun: Maverick”, al primo posto nel box office del 2022 con 1 miliardo 488 milioni.

Ieri in Italia ha incassato 1, 7 milioni di euro arrivando, 400 spettatori a sala!, arrivando a un totale di 24 milioni di euro precisi. Inutile dire che si sta “sucando”, come dicono i siciliani tutti gli altri film.

il grande giorno aldo giovanni e giacomo 3

Il secondo film in classifica, la commedia borghese, nordica, “Il grande giorno” con Aldo Giovanni Giacomo, piuttosto graziosa, incassa ieri 365 mila euro, 113 spettatori a sala, e sono 493, poco meno delle 513 di “Avatar 2”, per un totale di 3,1. “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con la coppia Marinelli&Borghi incassa 226 mila euro, 88 spettatori a sala, per un totale di 1, 3 milioni.

Seguono al quarto posto “Il gatto con gli stivali 2” con 176 mila euro, con un totale di 3,5, “The Fabelmans” di Steven Spielberg , quinto con 135 mila euro e un totale di 982 mila euro, “Whitney”, sesto con 75 mila euro e un totale di 496 mila euro, e “Ernest e Celestine” con 16 mila euro e un totale di 85 mila euro.

l ombra di caravaggio 3

Leggo che “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio genio e scopatore seriale, è appena uscito in Francia, il 28, col titolo di “Caravage” e ha un’ottima media copia. “Un chef d’ouvre à couper le souffle”, “Un capolavoro mozzafiato” recita la frase di lancio dei distributori francesi. Ma la cosa più interessante è che in Francia hanno legato l’uscita del film alla mostra su Caravaggio al Musées des Beaux-Arts di Rouen, dove è stato esposta, accanto alla “Flagellazione di Cristo” arrivata da Napoli, un’altra flagellazione non da tutti considerata autentica. Ma che la mostra di Rouen lancia appunto come Caravaggio riscoperto.

l ombra di caravaggio 1

Dell'operazione Caravaggio nelle sale francesi, ma il film è di coproduzione italo-francese..., se ne è accorto anche l'ineffabile ministro Genny Sangiuliano che, stavolta, per evitare le gaffes sui film pirandelliani e dannunziani, dice che ha pure visto il film. E vabbè...

