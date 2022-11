CIAK, MI GIRA – PASSATO HALLOWEEN E CON POCHI RAGAZZI AL CINEMA, TRIONFA AL BOTTEGHINO “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDO’ CON TONI SERVILLO PIZZUTO E INCAPPOTTATO DA LUIGI PIRANDELLO – SECONDO POSTO IERI PER “BLACK ADAM” CON DWAYNE JOHNSON. CRESCE NELLA GIORNATA FESTIVA L’UNICO FILM PER BAMBINI CHE C’ERA, “IL TALENTO DI MR CROCODILE” CON JAVIER BARDEM CHE FA IL MAGO DI SECONDA CATEGORIA... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Come era prevedibile, passato Halloween, cambiano anche le scelte del pubblico e con pochi ragazzi al cinema, “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo pizzuto e incappottato da Luigi Pirandello in cerca di sei personaggi in cerca d’autore in quel di Agrigento, rafforzato dalla presenza allegra di Ficarra e Picone, trionfa con ben 489 mila euro e 70 mila spettatori con un totale di quasi due milioni di euro, 1 milione 889 mila, che lo posizionano al decimo posto stagionale, secondo incasso italiano dietro a “Il colibrì”.

Il talento di Mr Crocodile

Secondo posto ieri per “Black Adam” con Dwayne Johnson, ridotto però a uno scialbo 292 mila euro con 39 mila spettatori e un totale di 3,9 milioni di euri. Cresce nella giornata festiva l’unico film per bambini che c’era, “Il talento di Mr Crocodile” con Javier Bardem che fa il mago di seconda categoria e un coccodrillo timido che si rifiuta di cantare in pubblico come vorrebbe il suo padrone, 141 mila euro, 21 spettatori e un totale miserello di 423 mila euro.

amsterdam

Quarto posto per “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale con un occhio solo e Margot Robbie innamorata di John David Washington, 122 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 573 mila euro. Quinto posto per “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Favino e Moretti, 111 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 2,1 milioni di spettatori. Difficilmente arriverà a 3 milioni.

“Halloween Ends” precipita al sesto posto con 71 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 2, 5 milioni. Settimo il giallo di Donato Carrisi “Io sono l’abisso” che non riesce proprio a trovare il suo pubblico, 71 mila euro, 10 mila spettatori, per un totale davvero preoccupante di 270 mila euro. Ottavo posto per l’evento “Lo schiaccianoci e Il Flauto Magico”, 69 mila euro, mentre è nono “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con 51 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 235 mila euro.

black adam.

Dal mercato americano, vediamo che “Black Adam” ha vinto con 1, 9 milioni di dollari la giornata di Halloween, superando i due horror più forti, “Prey for the Devil” e “Smile”, 1 milione di dollari a testa, arrivando così a 112 milioni di dollari totali che diventano 252 con i mercati esteri. Di fatto, senza la Cina, ma pare che riesca a uscire l’11 novembre, con tutto quel che costa, “Black Adam” rischia di diventare un flop malgrado i 252 milioni incassati.

dwayne johnson black adam 1

Ma non è detto che dal mercato cinese, gli arrivino 200 o 100 milioni di dollari. Potrebbe fermarsi a 50, che non cambierebbe di molto le cose, proprio mentre sta per uscire “Black Panther 2: Wakanda Forever” che avrà la strada spianata e non gli permetterà di incassare più di tanto. Intanto notiamo che l’uscita sotto-Oscar di “Bones and All” di Luca Guadagnino con Timothee Chalamet e Taylor Russell, è stata anticipata al 18 novembre come uscita limitata, cioè in poche sale scelte, mentre rimane l’uscita “wide”, aperta del 23 novembre in tutto il mondo.

