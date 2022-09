CIAK, MI GIRA! – LA RIEDIZIONE DI “AVATAR” DI JAMES CAMERON VINCE NELLA GIORNATA DI IERI E TORNA A RIEMPIRE LE SALE CON 248 MILA EURO E 31. 349 SPETTATORI IN 290 SALE, DA NON CREDERE, EH - "DON’T WORRY, DARLING” DI OLIVIA WILDE CON LA COPPIA DI BONI FLORENCE PUGH E HARRY STYLES LO SEGUE UN PO’ STACCATO, MA NON TROPPO, CON 148 MILA EURO - IL PRIMO FILM ITALIANO IN CLASSIFICA, SENTI SENTI, È “TI MANGIO IL CUORE” DI PIPPO MEZZAPESA CON ELODIE A MEZZACHIAPPA IN BIANCO E NERO CON 38 MILA EURO E 6.118 SPETTATORI IN 274 SALE... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

james cameron avatar 4

Anche senza il biglietto a 3,50 euro, malgrado la paura delle elezioni (buuuh!) e la paura decisamente maggiore del ritorno di qualche programma della destra fascio-sovranista con Pino Insegno in Rai (pietà!), vedo che la riedizione di “Avatar” di James Cameron vince nella giornata di ieri e torna a riempire le sale con 248 mila euro e 31. 349 spettatori in 290 sale, cioè 108 spettatori a sala e un totale già di 601 mila euro. Da non credere, eh…

don't worry darling 14

“Don’t Worry, Darling” di Olivia Wilde con la coppia di boni Florence Pugh – Harry Styles per gli americani è il film di punta della settimana, lo segue un po’ staccato, ma non troppo, con 148 mila euro, 21.052 spettatori in 356 sale, cioè 59 spettatori a sala, e un totale di 426 mila euro.

ti mangio il cuore 3

Visto che “Siccità” di Paolo Virzi è stato tolto oggi per tornare a elezioni finite la settimana prossima, “Minions2” sale al terzo posto con 39 mila euro, 5.870 spettatori e un totalone di 13,6 milioni di euro, mentre il primo film italiano in classifica, senti senti, è “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa con Elodie a mezzachiappa in bianco e nero con 38 mila euro e 6.118 spettatori in 274 sale, cioè 22 spettatori a sala per un totale di 90 mila euro.

il signore delle formiche 2

Tutto o quasi merito di Elodie, devo dire, anche se malgrado il quarto posto in classifica, non si può dire che il film stia proprio esplodendo come avrebbe potuto. Ma lancia la cantante nel mondo del cinema in maniera decisa anche i sacri confini della Puglia di Emiliano. Lo seguono di pochissimo al quinto posto “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con 34 mila euro alla sua terza settimana, 5.150 spettatori in 269 sale, 19 spettatori a sala, e un totale di 1, 2 milioni di euro, e “L’immensità” di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, con 32 mila euro, 4.897 spettatori in 347 sale, cioè 14 spettatori a sala! e un totale di 529 mila euro.

Tuesday Club

Un’assurdità più che un’immensità con tutte quelle sale mezze vuote. E, temo, vero sbaglio di programmazione. La vicinanza con “Il signore delle formiche” lo rende un film simile con un pubblico simile, mentre avrebbe potuto aspirare a qualcosa di diverso grazie al tema che tratta. Tra gli altri film usciti da poco segnalo ancora che “Beast” con Idris Elba è settimo con 30 mila euro, “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski 20° con 2.727 euro, lo svedese “Tuesday Club” 21° con 1.992 euro, e “Tutti amano Jeanne” 28° con 732 euro.

bentu 2

A spettatori sta funzionando ancora una volta meglio il bellissimo “Bentu” di Salvatore Mereu, 24° con 949 euro di incasso, ma con 25 spettatori rigorosamente sardi a sala. Il vero problema, però, è che nei primi due mesi di programmazione della stagione 2022-23, solo cinque film, “Minions2”, “Bullet Train”, DC League of Superpets”, “Il signore delle formiche”, “Nope”, hanno superato il milione di incasso, e di questi solo un italiano, mentre sono ben 46 quelli che stanno sotto il milione.

bentu 1

Per giunta sta per abbattersi la nuova Festa di Roma inzeppata di nuovi film italiani che qualcuno dovrebbe vedere. E già leggiamo, su Linkiesta, che “il programma autarchico della Festa del Cinema di Roma fa rimpiangere la gestione Monda”. Ma che scherziamo? Come tornare a votare Renzi…

