Marco Giusti per Dagospia

Al suo secondo giorno di programmazione in Italia il kolossal Marvel “Morbius” con Jared Leto mezzo vampiro-mezzo testimonial Gucci, arrivato con due anni di ritardo in sala e stroncato da una massa di critici impressionante in America, ha già perso spettatori. Brutto segno. E’ primo, ma con solo 224 mila euro di incasso con 32.781 spettatori e un totale di 549 mila euro. Piace? Mica tanto.

Secondo posto per il cartone animato della Dreamworks “Troppo cattivi” (The Bad Guys”) con 85 mila euro e un totale di 385 mila euro. Terzo posto per la commedia italiana con disabilità “Corro da te” di Riccardo Milani con Favino-Leone, 43 mila euro con un totale di 1,6 milioni di euro.

Solo quarto “The Batman” con Robert Pattinson più depresso di Antonio Monda senza Festa di Roma (Dago gli ha dato più pizze che Tomas Milian a Bombolo), 41 mila euro con un totalone di 9,4 milioni. Quinto e sesto posto per “Spencer” di Pablo Larrain con Kristen Stewart con 34 mila euro e “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con 26 mila euro. Settimo il nuovo film di Sean Penn, “Una vita in fuga”, 25 mila euro.

Dà qualche segno di vita il vincitore dell’Oscar come miglior film, “CODA – I segni del cuore” di Sian Heder, ottavo con 20 mila euro di incasso al secondo giorno di programmazione in sala, e dopo un mese di salamoia su Amazon Prime. Al decimo posto, attenzione, torna “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi, western sardo dove si spara parecchio e chi parla, parla rigorosamente in sardo, 10 mila euro con un totale di 88 mila euro.

