CIAK, MI GIRA - NON MI SEMBRA CHE CI SIANO STATI GROSSI CAMBIAMENTI CON L’ARRIVO DI “CRIMES OF THE FUTURE” DI DAVID CRONENBERG IN SALA. “MINIONS 2” È ALLEGRAMENTE PRIMO ANCHE NELLA GIORNATA DI IERI CON 510 MILA EURO E UN TOTALE DI 7 MILIONI E MEZZO. CHI LO PRENDE PIÙ? “CRIMES OF THE FUTURE”, CHE NON È FACILE, NÉ PIACEVOLE, È SECONDO. “NOPE” È TERZO. CERTO, LA NOTIZIA È CHE OGGI ARRIVANO NELLE NOSTRE SALE “BULLET TRAIN” E LO SCATENATISSIMO “RIMINI” DI ULRICH SEIDL, DEDICATO AI GIGOLO ROMAGNOLI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Non mi sembra che ci siano stati grossi cambiamenti con l’arrivo di “Crimes of the Future” di David Cronenberg in sala. “Minions 2” è allegramente primo anche nella giornata di ieri con 510 mila euro, 81 mila spettatori, con un totale di 7 milioni e mezzo. Chi lo prende più?

“Crimes of the Future”, che non è un film facile, né piacevole, con tutte queste operazioni chirurgiche, è secondo con 53 mila euro e 8 mila spettatori.

“Nope” di Jordan Peele è terzo con 33 mila euro e un totale di 834 mila euro. Il film dei ragazzini siciliani “Un mondo sotto social” è sesto con 19 mila euro, mentre “Il Pataffio” di Francesco Lagi precipita (si fa per dire) al nono posto con 6 mila euro e 1000 spettatori e un totale di 87 mila euro.

Certo, la notizia è che oggi arriva nelle nostre sale “Bullet Train” di David Leitch con Brad Pitt nel treno dei killer che si sparano l’uno con l’altro e vediamo se cambierà le cose. Oggi ci sono altri nuovi film in sala.

Lo scatenatissimo “Rimini” di Ulrich Seidl, regista di film incredibili come “Safari” e “Cantine”, con Michael Thomas, dedicato ai gigolo romagnoli.

O l’ottimo “200 metri” del palestinese Ameen Nayfeh, dove una famiglia in Cisgiordania è divisa da un muro che non si può oltrepassare che divide la parte palestinese da quella israeliana. Il padre, Mustafa, vive dalla parte palestinese e madre e figli in quella israeliana.

