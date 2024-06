CIAK, MI GIRA! - LA NOTIZIA È CHE "INSIDE OUT 2”, IL POTENTE NUOVO CARTOON DELLA PIXAR/DISNEY, CHE VEDRETE MARTEDÌ IN ITALIA IN ANTEPRIMA, NEL SUO PRIMO WEEKEND HA INCASSATO IN AMERICA 155 MILIONI DI DOLLARI, QUANDO NE ERANO PREVISTI 80-90. E DIVENTANO 295 CON I MERCATI INTERNAZIONALI. BOOM! - DA NOI “BAD BOYS 4” CON QUEL CAFONE MANESCO DI WILL SMITH E MARTIN LAWRENCE INCASSA 258MILA EURO NEL WEEKEND. NIENTE DI ECCEZIONALE, MA STRACCIA SIA “KINDS OF KINDNESS”, 256 MILA EURO, SIA “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONE SPIE”, TERZO CON 255MILA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inside Out 2

La notizia è che ”Inside Out 2”, il potente nuovo cartoon della Pixar/Disney, diretto dall’esordiente Kelsey Mann, che vedrete martedì in Italia in anteprima, nel suo primo weekend ha incassato in America 155 milioni di dollari, quando ne erano previsti 80-90. E da 155 diventano 295 con i mercati internazionali. Boom! Nemmeno “Frozen 2” andò così bene, solo 135 milioni. “Bad Boys 4”, al secondo posto nella sua seconda settimana, ne ha incassati 33 con un totale americano di 112 milioni e globale di 214 milioni.

Bad Boys Ride or Die

Ma nulla rispetto a quello che ha fatto in tre giorni “Inside Out 2”. Da noi “Bad Boys 4” con quel cafone manesco di Will Smith e Martin Lawrence incassa alla sua prima settimana 838 mila euro, neanche un milione. Solo ieri, domenica, è arrivato a 258 mila. Niente di eccezionale, ma straccia sia “Kinds of Kindness” la commedia grottesca di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons, 256 mila euro e un totale di 902 mila euro, sia “Me contro Te. Il film. Operazione spie”, terzo con 255 mila euro nel weekend con un totale di 2 milioni 275 mila euro.

the animal kingdom

Quarto posto per “The Watchers” di Ishona Shyamalan con 142 mila euro e un totale di 532 mila euro. Seguono “If – Gli amici immaginari” con 106 mila euro e un totale di quasi 2 milioni (1.986), e “L’arte della gioia Parte 2” di Valeria Golino con Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi, 103 mila euro. “Animal Kingdom” di Thomas Cailley con Romain Duris e Paul Kircher si piazza al settimo posto con 98 mila euro. Proprio pochino visto che è un film con grandi effetti speciali, per ragazzi.

Furiosa A Mad Max Saga

Ottavo posto per le prime due puntate dell’ultima stagione di “The Chosen”, la vita di Cristo seriale, 69 mila euro. “Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller scivola al nono posto con 57 mila euro (che vergogna…). Occhio che in Cina, in soli due giorni di programmazione, l’anime “Haikyuu!! The Dumpster Battle” ha incassato 9, 8 milioni di dollari.

