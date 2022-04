CIAK, MI GIRA - LA NOVITÀ È CHE “MORBIUS”, GIOCATTOLONE MARVEL VECCHIO DI DUE ANNI E INTERPRETATO DA UN JARED LETO COME SCIENZIATO-VAMPIRO MEZZO UOMO-MEZZO PIPISTRELLO-MEZZO TESTIMONIAL GUCCI, CON UNA ZACCAGNATA SI LIBERA DI “THE BATMAN”, E ARRIVA AL PRIMO POSTO. SECONDO L’OTTIMO CARTONE ANIMATO “TROPPO CATTIVI”. “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” CON LA COPPIA PESCE&ROJA CHE VORREBBERO MENARE COME BUD&TERENCE (SEE…) NON PERVENUTO

jared leto morbius

Marco Giusti per Dagospia

La novità è che “Morbius”, giocattolone Marvel vecchio di due anni diretto prima della pandemia da Daniel Espinosa e interpretato da un Jared Leto come scienziato-vampiro mezzo uomo-mezzo pipistrello-mezzo testimonial Gucci, con una zaccagnata si libera di “The Batman”, del tristo Robert Pattinson e della sempre piovosa Gotham City e ieri arriva al primo posto in classifica con 321 mila euro e 46.482 spettatori.

the batman 11

Secondo posto, attenzione, per l’ottimo cartone animato Dreamworks con un gruppo di animali “Troppo cattivi” (“The Bad Guys”) diretto da Pierre Perifel (“Kung Fu Panda 2”), malgrado le voci italiane al posto di Sam Rockwell e Zazie Beetz, definito “Tarantino per pupetti”, che arriva a 55 mila euro con un tale, con le preview di 299 mila euro. “The Batman” è solo terzo con 33 mila euro e il suo totalone di 9,3 milioni.

troppo cattivi

Quarto è “Corro da te” con Favino-Leone a 30 mila euro e un totale onorevole di 1,5 milioni. “Spencer” scivola al quinto posto con 24 mila euro, seguito dal nuovo film di Sean Penn, “Una vita in fuga” con 18 mila euro.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

Settimo posto per il film italiano “La ballata dei gusci infranti”, opera prima di Federica Biondi che tratta il terremoto dalle parti dei Monti Sibillini sugli Appennini Marchigiani nel 2016 in quattro episodi, distribuito dalla piccola Linfa Crowd con 17 mila euro. Ecco.

la ballata dei gusci infranti 2

Meglio produrre piccoli film che prodotti medi più costosi che non funziovano già da prima della pandemia e figuriamoci oggi. Ottavo “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson a 16 mila euro inseguito, al nono posto, dal premio Oscar come miglior film “Coda – I segni del cuore” di Sian Heder, distribuito dalla Eagle dopo un mese di salamoia su Amazon Prime con 12 mila euro. “Altrimenti ci arrabbiamo” con la coppia Pesce&Roja che vorrebbero menare come Bud&Terence (see…) non pervenuto.

licorice pizza altrimenti ci arrabbiamo miriam leone pierfrancesco favino corro da te 1 una vita in fuga 1 la ballata dei gusci infranti MICHAEL KEATON MORBIUS pilar fogliati pierfrancesco favino corro da te jared leto morbius troppo cattivi the batman MICHAEL KEATON MORBIUS. jared leto morbius MATT SMITH IN MORBIUS