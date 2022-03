17 mar 2022 17:12

CIAK, MI GIRA - TRA PAURA DELLA GUERRA, OMICRON 2 E AUMENTI DI OGNI TIPO IL PUBBLICO DEL CINEMA SI È DILEGUATO. “THE BATMAN” È OVVIAMENTE SEMPRE PRIMO, MA IERI CON SOLO 168 MILA EURO PER UN TOTALE DI 7, 3 MILIONI DI EURO. NEL FUGGI FUGGI GENERALE FUNZIONANO MEGLIO I FILM DA VECCHI SIGNORI DEI QUARTIERI ALTI, COME “BELFAST” DI KENNETH BRANAGH, IERI AL SECONDO POSTO - ALL’OTTAVO NOTIAMO UN’ALTRA ANTEPRIMA DI “CORRO DA TE” CON PIERFRANCESCO FAVINO E MIRIAM LEONE, USCITO SOLO IN TRE COPIE. VEDIAMO COSA FARÀ DOMANI CON UN’USCITA REGOLARE - VIDEO