Marco Giusti per Dagospia

Poche novità in sala, visto che “Spider-Man: No Way Home” è sempre primo, da noi ieri con 205 mila euro con un totale di 22 milioni di euro che di questi tempi è un record insuperabile, in America con 33 milioni nel weekend per un totale di 94 milioni, mentre in tutto il mondo è arrivato a 1 miliardo e mezzo di dollari. Con Cina ancora esclusa.

Questa settimana “Spider-Man” ha vinto quasi dappertutto, anche se in Russia vedo che è primo al box office del weekend un film animato russo dal titolo “Three Heroes and the Horse on the Throne”, 1, 8 milioni di dollari, in Giappone il manga con fantasmi “Jujutsu Kaisen O: The Movie”, 5, 3 milioni di dollari, in Romania “Tabara”, in Austria e Svizzera “House of Gucci”.

the king’s man le origini

Al secondo e al terzo posto in Italia troviamo ancora “Belli ciao” con 191 mila euro e “Me contro te Il film: Persi nel tempo” con 189 mila euro per totali di 2, 265 e 2, 224 milioni. Quarto è “Matrix Resurrections” con 126 mila euro e un totale di 1,8. Non mi sembra che il nuovo venuto “The King’s Man-Le origini” stia funzionando benissimo, visto che ieri ha incassato 102 mila euro. In tutto questo “Diabolik” è al nono posto con un totale di 2, 5 milioni.

miriam leone luca marinelli diabolik me contro te il film persi nel tempo. three heroes and the horse on the throne belli ciao 2 three heroes and the horse on the throne matrix resurrections. jujutsu kaisen o the movie belli ciao tabara three heroes and the horse on the throne 2 the king’s man le origini. spider man no way home locandina