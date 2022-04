CIAK, MI GIRA - IL POTENTE “SONIC 2 - IL FILM” È STRACCIATO DALL’ARRIVO DI “ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE”, CHE HA INCASSATO 569MILA EURO E ABBIAMO GIÀ CAPITO CHE VINCERÀ LA PARTITA DELLA PASQUA - IERI INTANTO, AL CINEMA TROISI DI ROMA, LA PRIMA DI “VORTEX” DI GASPAR NOÉ, CON DARIO ARGENTO (ENTRAMBI PRESENTI), HA FATTO SOLD OUT CON 600 SPETTATORI. E SEGNA IL MODO PIÙ INTELLIGENTE E RIUSCITO PER PORTARE SPETTATORI AL CINEMA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

animali fantastici - i segreti di silente.

Alla faccia della Pasqua. Il solo film che sembra funzionare è ovviamente “Animali fantastici – I segreti di Silente” di David Yates con Eddie Redmayne, Jude Law, interesse critico modesto, che ha incassato ieri 569 mila euro e con gli 818 mila del suo primo giorno arriva a 1,3 milioni di euro e abbiamo già capito che vincerà la partita della Pasqua.

ragazzi all ingresso del cinema troisi per vortex

In tutto il mondo ieri era arrivato già a un totalone di 56 milioni di dollari con gli incassi di Germania, Italia, UK, Australia, Vietnam, e perfino Cina. In Russia no. Il loro film pasquale per bambini è il fantasy animato stile Pixar “Finnick” di Denis Chernov. Magari è meglio di “Altrimenti ci arrabbiamo”.

Il potente “Sonic 2 – Il film” è stracciato in Italia dall’arrivo degli Animali fantastici e mantiene un secondo posto con 119 mila euro per un totale di 1,9 milioni di euro.

L’incasso globale è però di 160 milioni. E’ ancora primo in Slovenia, Bulgaria, Lituania. “Morbius” con Jared Leto vampiro capellone è terzo con 34 mila euro e un totale di 2,6 milioni. Poco davvero.

sonic 2 - il film

Il cartone animato della Dreamworks “Troppo cattivi (The Bad Guys)” è quarto con 22 mila euro e un totale di 1,9 milioni. Per il nuovo film di Lillo e Greg, con aggiunta di Corrado Guzzanti e Valerio Lundini, “Gli idoli delle donne” diretto da Lillo&Greg e Eros Puglielli il giorno d’esordio non promette benissimo, visto che incassa solo 19 mila euro con 3.102 spettatori. A Pasqua al massimo può arrivare a 100 mila euro…

gaspar noe al cinema troisi

“The Batman” con Robert Pattinson, che potete trovare anche su Amazon Prime in questi giorni pasquali, è sesto con 12 mila euro e un totale di 10 milioni di euro tondi tondi. Grande incasso.

Seguono “C’mon C’mon” con Joaquin Phoenix , 8 mila euro, “Corro da te” di Riccardo Milani con Favino-Leone con 7 mila euro e un totale di 2,1 milioni e “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman che non ha funzionante proprio per niente con 6 mila euro e un totale di 145 mila euro.

dakota johnson olivia colman la figlia oscura

Intanto ieri, al Cinema Troisi di Roma, Vortex di Gaspar Noe con Dario Argento (entrambi presenti) ha fatto il sold out con 600 spettatori e segna il modo più intelligente e riuscito per portare spettatori al cinema.

SONIC 2 - IL FILM SONIC 2 - IL FILM.

