CIAK, MI GIRA! - PRIMO AL BOX OFFICE SETTIMANALE “ENCANTO”. SECONDO “GHOSTBUSTERS: LEGACY”, TERZO “ETERNALS”, QUARTO L’HORROR PARODISTICO COATTO ITALIANO “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA”. MA QUESTI DATI NON RIPORTANO QUELLI CHE NETFLIX VUOLE TENERE SEGRETI SU “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI SORRENTINO CHE, A NASO, DOVREBBE ESSERE TRA I DUE MILIONI, DUE MILIONI E MEZZO MINIMO NEL WEEK END, CON SOLO 250 SALE. MENO DI “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” INSOMMA, E QUANTO HA TOTALIZZATO IN UN MESE DI PROGRAMMAZIONE “FREAKS OUT” DI MAINETTI…. - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

encanto 9

Pur non capendo quanto dobbiamo davvero preoccuparci di questa variante Omicron, malgrado le ore di inutili talk show televisivi, il pubblico, anche quello italiano, è andato al cinema. Risulta primo al box office settimanale il cartoon della Disney “Encanto” con le canzoni di Lin Manuel Miranda, 1,7 milioni di euro con 772 sale.

Ghostbusters Legacy

Secondo “Ghostbusters: Legacy” con 580 mila euro in 556 sale e un totale di 1,8, terzo “Eternals” con 343 mila euro, 310 sale e un totale di 8 milioni, quarto l’horror parodistico coatto italiano “Una famiglia mostruosa” con Lillo, 312 mila euro con 362 sale.

una famiglia mostruosa

Ma questi dati non riportano ovviamente quelli che Netflix vuole tenere segreti riguardanti “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino che, a naso, a calcolo facile rispetto a quanto sono piene le sale, dovrebbe essere tra i due milioni – due milioni e mezzo minimo di incasso nel week end con solo 250 sale, meno di “Una famiglia mostruosa” insomma, e quanto ha totalizzato in un mese di programmazione “Freaks Out” di Mainetti.

filippo scotti - e stata la mano di dio

In America, il weekend del Thanksgiving è stato vinto allegramente, come era prevedibile, da “Encanto” con 40 milioni di dollari di incasso per un totale globale di 69. Secondo posto, alla sua seconda settimana, per “Ghostbusters: legacy” con 24 milioni e un totale americano di 115, Terzo posto per l’atteso e già stracultissimo “House of Gucci” di Ridley Scott con Lady Gaga che fa una Lady Guggi ultravanziniana, con 21 milioni di dollari.

lady gaga house of gucci 4

Dai mercati internazionali l’unico vero risultato importante è l’arrivo di 007, cioè “No Time To Die”, in Cina, con 28 milioni di dollari che porta il film al risultato globale di 758 milioni di dollari, cioè al terzo posto nella classifica internazionale dietro ai due potenti film cinesi “The Battle at Lake Changijn”, 898 milioni, e “Hi, Mom”, 822 milioni.

encanto 7 encanto 5 encanto 6 lady gaga house of gucci 1 una famiglia mostruosa 2 e' stata la mano di dio lady gaga house of gucci 2 encanto 8