Marco Giusti per Dagospia

Come vanno le cose al Festival di Roma? Direi bene, anche se non vedo grandi cose, ma una valanga di film e serie che vedremo, presto o prestissimo, più in streaming che in sala. Ma va bene anche così, anche perché non è che ci sia tutta questa differenza, ormai, tra i film, soprattutto italiani, pensati per la sala e quelli pensati per lo streaming. Ahimè. Intanto due buone notizie.

“Il colibrì” di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino e Berenice Bejo, uscito ieri al cinema, è andato piuttosto bene. 134 mila euro con 20 mila spettatori in 428 sale, cioè 48 spettatori a sala, secondo posto dietro il potente ultimo capitolo della saga di “Halloween”, cioè “Halloween Ends” con Jamie Lee Curtis, 142 mila euro con 19.520 spettatori per 286 sale, 68 spettatori a sala.

Il pubblico di Prati-Pinciano-Salario, insomma, anche per mandar giù il nuovo governo della Meloni, ha fatto qualcosa di sinistra e è andato al cinema a vedere il film dell’Archibugi con Favino e Nanni Moretti, che promette di andare un filo meglio di “Siccità” di Paolo Virzì, ieri ottavo con 25 mila euro dietro i 45 mila euro di “Dante” di Pupi Avati, quinto, col suo pubblico di anziani, mentre l’innovativo e curiosamente morettiano al femminile “Amanda” di Caterina Cavalli con Benedetta Porcaroli si è piazzato 15° con 8 mila euro di incasso.

Da parte sua, e questa è la seconda buona notizia legata al Festival di Roma, Nanni Moretti ha aperto al neo-Presidente Gianluca Farinelli e al neo-Direttore Paola Malanga le magiche porte del Nuovo Sacher, che stava diventando il parcheggio dell’adiacente e ben più vitale Cinema Troisi, al Festival del Cinema di Roma e ha cominciato, proprio ieri sera con “Il colibrì”, a proiettare una selezione di film del Festival tutti scelti dallo stesso Moretti. Si vedranno, in pratica, fino al 25 ottobre, cioè fino a due giorni dalla fine del Festival, i migliori film della rassegna, ampliando e allungando gli spazi e i tempi della rassegna. Anche se, continuo a osservare, che molti di questi film del Festival sono già previsti in streaming tra pochi giorni.

