È di questi giorni la campagna virale “tedevicancellà” che viaggia su Facebook promossa dagli artisti dell’Associazione 7607, la collecting fondata nel 2014 da Elio Germano e alcuni colleghi per la riscossione dei diritti connessi. La campagna attacca il Nuovo Imaie, apostrofato come il padrone assoluto di un sistema per il quale “o sei dei loro o sei fuori”.

Tutti ricordiamo Germano al festival del cinema di Venezia ostentare sul tappeto rosso dell’Excelsior parole quali giustizia, legalità e trasparenza per i compagni artisti uniti in nome del bene comune contro gli sfruttatori del mondo, in questo caso sempre il Nuovo Imaie, l’altra società di collecting che, in passato, fino alla liberalizzazione, operava in regime di monopolio per tutta la categoria.

È infatti proprio di Elio Germani e colleghi l’iniziativa di sensibilizzare, intercedere e ottenere nel 2012 presso Mario Monti, allora presidente del Consiglio, di liberalizzare finalmente il mercato per dare vita a una nuova realtà trasparente e introitare loro i fondi per la categoria.

Sennonché questa volta i compagni di Elio sono stati beccati con la mano nella marmellata. Il Tribunale ha infatti accertato che gli amici della trasparenza hanno fatto più di un magheggio per i soldi destinati agli artisti dalla cosiddetta copia privata.

Poiché i compensi si devono ripartire sulla base del numero dei mandanti, 7607 e Nuovo IMAIE hanno dovuto depositare l’elenco dei propri artisti presso Siae per la ripartizione. Dopo complicate vicissitudini, sbianchettature e cancellazioni sospette fatte in nome della privacy, viene scoperto dal Tribunale che dei 1254 artisti che 7607 aveva riportato in elenco come propri mandanti, ben 337 sono in realtà mandanti di Nuovo IMAIE.

Con quale conseguenza? 7607 si è intascata molti più soldi di quanto avrebbe dovuto incassare sottraendoli proprio agli artisti di Nuovo IMAIE. Il 25 febbraio di quest’anno il Tribunale di Roma ha condannato la Cooperativa 7607 a pagare a Nuovo IMAIE la somma di circa 800 mila euro oltre le spese legali.

A questo punto il Nuovo Imaie con quei soldi incassati ha deciso di svolgere attività di sostegno per i propri iscritti e mandanti finanziando dei cortometraggi e lungometraggi per i propri artisti. Ed ecco che gli artisti di 7607, come un sol uomo, si mobilitano su Facebook gridando al mondo l’ingiustizia di essere esclusi.

Insomma, prima la Cooperativa 7607 ha cercato zitta zitta di appropriarsi dei compensi degli artisti di Nuovo IMAIE; adesso, dopo che la torta gli è stata sfilata di mano, piangono pure per la bocca asciutta.