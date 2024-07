CIAK MI GIRA! - "TWISTERS" CHIUDE CON 80 MILIONI DI DOLLARI NEL SUO PRIMO WEEKEND AMERICANO E UN TOTALE GLOBALE DI 123 MILIONI - DA NOI IL POTENTE DISASTER MOVIE È SECONDO E BEN DISTANZIATO DA “INSIDE OUT 2”, 536 MILA EURO CONTRO IL MILIONE 134 MILA EURO E IL TOTALE DI 42 MILIONI 365 MILA EURO DEL COLOSSO DELLA PIXAR - MA IN AMERICA È UN SUCCESSO DAVVERO INASPETTATO QUELLO DI “TWISTERS”, CHE RILANCIA TUTTO IL GENERE E CI MOSTRA QUALI SONO I GUSTI DELL’AMERICA PIÙ PROFONDA NEL PIENO DEL PERIODO ELETTORALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

TWISTERS.

Chiude con 80 milioni di dollari nel suo primo weekeknd americano, ma i produttori già si sarebbero accontentati di 40-50, e un totale globale di 123 milioni, il potente disaster movie “Twisters” diretto da Lee Isaac Chung con Daisy Edgar Jones, Glen Powell e Anthony Ramos. Da noi questo weekend è secondo, e ben distanziato, da “Inside Out 2” della Pixar, 536 mila euro e un totale di 647 mila euro contro il milione 134 mila euro e il totale di 42 milioni 365 mila euro del colosso della Pixar.

inside out 2 7

Ma in America è un successo davvero inaspettato quello di “Twisters”, che rilancia tutto il genere e ci mostra perfettamente quali sono i gusti dell’America più profonda nel pieno del periodo elettorale. Nulla possono fare né “Cattivissimo Me 4”, che incassa questo weekend solo 23, 8 milioni, né “Inside Out 2”, che è terzo con 12, 8 milioni, mentre l’horror “Longles” diretto da Oz Perkins è quarto con 11, 7 milioni.

sydney sweeney immaculate

Da noi al terzo posto troviamo l’horror con suore “Immaculate” con Sydney Sweeney fin troppo vestita, 148 mila euro nel weekend, un totale di 531 mila euro, “Fly Me to the Moon” con 116 mila euro e un totale di 414 mila. Il primo film italiano è la commedia veronese con Lino Guanciale e Silvia D’Amico “L’invenzione di noi due”, ottavo con 55 mila euro. Ma una commedia sulla situazione politica italiana? Un film duro sul ritorno dei picchiatori fascisti? Anche una commedia sulla indiffereza della classe media di fronte a quello che la circonda andrebbe bene.. no, eh?

