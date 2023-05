CIAK, MI GIRA - SITUAZIONE STABILE. E INCASSI MODESTI. L’UNICO FILM CHE VA DAVVERO BENE RIMANE “I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3”, CHE IERI HA INCASSATO ALTRI 482 MILA EURO ARRIVANDO A UN TOTALE DI 6 MILIONI 331 MILA EURO. DIETRO C’È IL VUOTO O QUASI - LA PASSIONE PER I FILM LOCALI E NAZIONALI NON SEMBRA COLPIRE NOI ITALIANI, VISTO LO SCARSO INTERESSE CHE DIMOSTRIAMO PER I NOSTRI STESSI FILM A PARTE LE DISCUSSIONI INFINITE E DI SCARSE UTILITÀ SULL’ULTIMO FILM DI MORETTI. “IL SOL DELL’AVVENIRE” È AL QUINTO POSTO CON 33 MILA EURO E UN TOTALE DI 3, 3 MILIONI, MA SEGUITA A PRODURRE ARTICOLI SU ARTICOLI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 - ROCKET

Situazione stabile. E incassi modesti. L’unico film che va davvero bene rimane “I Guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn, che continua a volare negli incassi.

Ieri in Italia ha incassato altri 482 mila euro arrivando a un totale di 6 milioni 331 mila euro. In tutto il mondo sono 384 milioni di dollari con 200 milioni di budget. Dietro c’è il vuoto o quasi.

Si sta muovendo benino, ma non come mi aspettavo, l’anime giapponese “The First Slam Dunk” di Takehiko Inoue, tratto dal suo manga del 1980, ieri al secondo posto con 61 mila euro, 7.625 spettatori e un totale di 192 mila euro.

The First Slam Dunk

Un film che in Cina e in Corea, rispettivamente con 92 milioni di dollari e 36 milioni, ha spaccato di brutto, mettendo in crisi pesantemente l’industria americana, tanto che, assieme a “Suzume”, ancora in sala da noi, è uno dei film che “Variety” cita maggiormente come responsabili del nuovo gusto per i film “locali” che ha colpito tutta l’Asia post-Covid.

super mario bros il film. 9

Una rivoluzione che sta togliendo milioni di incassi a Hollywood. La passione per i film locali e nazionali non sembra però colpire noi italiani, visto lo scarso interesse che dimostriamo per i nostri stessi film a parte le discussioni infinite e di scarse utilità sull’ultimo film di Moretti. Inoltre il grosso dei film più visti in Italia sta nella giornata di ieri sui 30 mila euro di incasso.

“Super Mario Bros – Il film” ieri era terzo con 39 mila euro, 5.641 spettatori e un totale di 19 milioni 454 mila euro. La nuova commedia americana “Book Club 2” con le quattro star vegliarde Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton e Mary Steenburgen in viaggio in Italia tra battute pesanti, ristoranti e mossette, si ferma al terzo posto con 35 mila euro, 5.359 spettatrici e un totale di due giorni di 57 mila euro. Vediamo se salirà sabato e domenica col brutto tempo.

nanni moretti il sol dell'avvenire

Quinto posto con 33 mila euro e un totale di 3, 3 milioni per “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti che seguita a dividere il pubblico, a produrre articoli su articoli, e si appresta a sbarcare a Cannes il 24 maggio.

Al sesto posto trovate “La casa – Il risveglio del male” con 32 mila euro e un totale di 2, 7 milioni, mentre scivola al settimo posto “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati con Gabriele Lavia vecchio musicista e Edwige Fenech in versione post-Ubalda, 30 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 363 mila euro. Ottavo posto per la commedia “Love Again” con 26 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 39 mila euro in due giorni.

The First Slam Dunk il sol dell'avvenire super mario bros il film. 8

The First Slam Dunk i guardiani della galassia vol 3 The First Slam Dunk The First Slam Dunk I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 - ROCKET