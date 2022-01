CIAK, MI GIRA - VOGLIAMO PARLARE DI INCASSI? UNA MISERIA. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” PRIMO CON 43MILA EURO, “KING RICHARD” SECONDO CON 34MILA EURO, “SCREAM” TERZO CON 32MILA EURO. “MATRIX RESURRECTIONS” È QUARTO CON 23MILA EURO. IL PRIMO FILM ITALIANO, “AMERICA LATINA” DEI FRATELLI D’INNOCENZO, È QUINTO CON 23MILA EURO. MEGLIO PARLARE DEL RITORNO DEL VECCHIO CINECLUB CHE SI STA DIFFONDENDO NELLE GRANDI CITTÀ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Vogliamo parlare di incassi? Una miseria. “Spider-Man: No Way Home” primo con 43 mila euro e un totale di 22,7 milioni, “King Richard” secondo con 34 mila euro e un totale di 458 mila euro, “Scream” terzo con 32 mila euro e un totale di 420 mila euro. “Matrix Resurrections” è quarto con 23 mila euro e un totale di 2,2 milioni.

Il primo film italiano, “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo è quinto con 23 mila euro e un totale di 275 mila euro, “Me contro te Il Film: Persi nel tempo” è sesto con 23 mila euro e un totale di 2,7. “Belli ciao” con Pio e Amedeo scivola all’ottavo posto con 17 mila euro, dietro “Demon Slayer – The Movie”, con 18 mila euro. Meglio parlare del ritorno del vecchio cineclub che si sta diffondendo nelle grandi città.

La notizia è che a Roma il Nuovo Sacher di Nanni Moretti, copiando un po’ il vicino e più moderno Cinema Troisi, apre alla programmazione da cineclub giornaliera, proponendo “Due settimane originali”, cioè due settimane, a partire da giovedì 20 gennaio, di film nuovi o comunque recenti tutti in lingua originale. Tre - quattro film al giorno sempre diversi, da “Drive My Car” a “France”, da “Illusioni perdute” a “Scompartimento n.6”. Non c’è nemmeno un film italiano e, ovviamente, fra tanti film francesi scelti, non c’è nemmeno l’odiato “Titane”.

In controtendenza, il pubblico sembra amare il cineclub vecchio stile, come dimostra il successo, sempre a Roma, delle commedie sofisticate di Carole Lombard, da “To Be Or Not To Be” di Ernest Lubitsch all’inedito “Swing High, Swing Low” di Mitchell Leisen al “Quattro Fontane” all’interno della megarassegna “XX Secolo. L’invenzione più bella”, che comprende 150 capolavori del cinema in 7 mesi di programmazione. Non è, come credevo, un pubblico di anziani, ma molto misto. In fondo la voglia di cinema, lo dobbiamo ammettere, è tanta. E non è vero che la gente si muove solo per “Spider-Man”.

