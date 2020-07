CIAK! LA SETTIMA ARTE DEL CAPITANO – SARA’ FRANCESCO TOTTI LA STAR DELLA FESTA DI ROMA (ALL'AUDITORIUM DAL 15 AL 25 OTTOBRE): A INAUGURARE LA KERMESSE CINEMATOGRAFICA, L'ATTESO DOCUMENTARIO DI ALEX INFASCELLI A LUI DEDICATO E TRATTO DAL LIBRO SCRITTO DAL PUPONE CON PAOLO CONDO’ - TRA I FILM ANCHE "STARDUST" SU BOWIE – IL GEMELLAGGIO CON CANNES, L’OMAGGIO A MORRICONE – NON CI SARA’ IL FILM DI MORETTI CHE SARA’ A CANNES NEL 2021 - VIDEO

Il Capitano visto da vicino sia nel documentario di Alex Infascelli Mi chiamo Francesco Totti, proiettato in anteprima mondiale, sia a tu per tu con il pubblico. E poi il sodalizio con il Festival di Cannes, l' allargamento dall' Auditorium alle sale della città, l' omaggio a Ennio Morricone, gli Incontri ravvicinati, masterclass, proiezioni, restauri, duelli all' insegna della passione cinefila, retrospettive e l' anteprima di Stardust, l' atteso film di Gabriel Range su David Bowie interpretato da Johnny Flynn. Sono queste le prime anticipazioni della 15esima Festa di Roma, in programma all' Auditorium dal 15 al 25 ottobre.

GLI OSPITI Le ha annunciate, in quest' estate ancora minacciata dal Covid-19, il direttore artistico Antonio Monda affiancato dalla presidente di Cinema per Roma Laura Delli Colli e dalla direttrice generale Francesca Via. «Stiamo lavorando a pieno ritmo per garantire lo svolgimento di una Festa scintillante», spiegano a una voce. Nell' anno in cui la pandemia ha messo in ginocchio il cinema e cancellato la maggioranza delle manifestazioni in tutto il mondo, a cominciare dalla Croisette, lo spirito che aleggi alla Festa sembra buono e grande è la fiducia di tutti che fra tre mesi la situazione migliori sia sul piano dei contagi sia per quanto riguarda i protocolli di sicurezza. L' obiettivo è garantire un programma ricco ed equamente bilanciato tra qualità e richiamo pop.

E riportare sullo spettacolare red carpet dell' Auditorium le star internazionali: «Gli inviti ai talent americani sono sospesi, viste le attuali restrizioni aeree, ma alcuni mi scrivono dicendosi pronti a venire a Roma Covid permettendo», rivela Monda. Intanto scopre le prime carte della sua sesta Festa.

Mi chiamo Francesco Totti, di cui il campione romano è voce narrante, è tratto dal romanzo Un capitano scritto dal n. 10 della Roma con Paolo Condò (Rizzoli). Nella notte che precede l' addio al calcio, il Pupone ripercorre tutta la sua vita tra immagini di archivio, ricordi, filmini familiari. «Totti verrà anche all' Auditorum per animare un Incontro ravvicinato che verrà prevedibilmente preso d' assalto», anticipa Monda, «parlerà di calcio, ovviamente, ma anche del suo rapporto con il cinema».

Quanto a Cannes, fallite le trattative con Venezia, il gemellaggio si dirotta su Roma: la Festa presenterà una decina di film provvisti del bollino del Festival 2020 alla presenza del delegato generale Thierry Frémaux.

«In quest' anno così particolare è più importante che mai sostenere i film e le sale, così come essere vicini agli artisti e agli spettatori», commenta Frémaux, «il Festival di Cannes non si è svolto ma è onorato di presentare i film della Selezione Ufficiale 2020 nei festival in cui vengono invitati. E a Roma, con la sua Festa, la sua storia e il suo spirito, il cinema è più vivo che mai».

Confermate le tradizionali sezioni della Festa: Selezione ufficiale, Riflessi, omaggi. Una restrospettiva verrà dedicata al cineasta indiano Satyajit Ray a cura di Mario Sesti. Tra i restauri, spiccano Padre padrone dei Fratelli Taviani (Palma d' oro a Cannes nel 1977) e In nome della legge di Pietro Germi (1949). Per commentare gli adattamenti cinematografici dei libri, Nicola Lagioia parlerà di Truman Capote e Michela Murgia di Stephen King.

Quanto allo sconfinamento della Festa in città, l' Auditorium resterà «il cuore dell' evento» ma si aprirà anche ad alcuni cinema: «È un atto di solidarietà nei confronti delle sale», spiega Delli Colli, «nella speranza che il pubblico si riavvicini al cinema». E gli sponsor? L' anno è critico per tutti, osserva la presidente della Fondazione, «ma i tradizionali sostenitori della Festa hanno già rinnovato la loro adesione». Chiosa Monda: «Vogliamo organizzare un' edizione che somigli il più possibile alle precedenti».

Non ci sarà Tre piani, la nuova regia di Nanni Moretti: «Andrà a Cannes 2021», dice il direttore della Festa, che puntualizza: «Non aspettatevi l' overdose di film italiani: il nostro cinema lo si aiuta di più con una selezione severa». Stato d' animo? «In questo momento drammatico mi sento ottimista e, facendo mia la filosofia di Churchill, sono fiducioso di poter trasformare la difficoltà in un' opportunità».

