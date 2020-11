CICCIOLINA FA 69 (ANNI) E FESTEGGIA CON PORNHUB! – LA MITICA ILONA SODDISFATTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SITO PORNO: “IL PREMIO SPECIALE RAPPRESENTA LA VITTORIA RIVOLUZIONARIA SOCIALE DELLA VERGINE ETERNA CICCIOLINA” – IL DEBUTTO NEL CINEMA TRADIZIONALE, L'INCONTRO CON SCHICCHI E LA POLITICA – ROCCO SIFFREDI: “È UN’ICONA POP, MA QUANDO GIRAI CON LEI NON MI DIVERTII. LE MIE FANTASIE DI RAGAZZINO SVANIRONO PERCHÉ…”

1 – ILONA STALLER, CICCIOLINA COMPIE 69 ANNI: «IO, VERGINE ETERNA, FESTEGGIO DIVENTANDO REGISTA PORNHUB»

Paolo Travisi per www.leggo.it

Il compleanno festeggiato con un premio che celebra vita e carriera. Ilona Staller, in arte Cicciolina, domani 26 novembre 2020 compirà 69 anni e, pochi giorni prima della data fatidica, PornHub le ha assegnato un premio speciale “per la sua vita e la sua eredità, un incrocio tra arte, moda, politica e pornografia”.

Un riconoscimento apprezzato dall’attrice, che a Leggo dice “per PornHub sono il simbolo iconico dell’hard. Questo award rappresenta la vittoria rivoluzionaria sociale della vergine eterna Cicciolina”. Una vittoria che premia un’icona oltre le mode del tempo, ma anche una vita complessa. Nata nella Budapest povera e comunista, a 13 anni cattura i flash dei fotografi, diventando Miss Ungheria.

È in Italia che Ilona si trasforma in Cicciolina, quando il produttore Riccardo Scicchi, le affida un programma notturno in radio, in cui chi telefona viene chiamato “cicciolino”. Un nome fanciullesco, che nell’immaginario maschile evoca pensieri maliziosi.

Eppure Cicciolina, debutta prima nel cinema tradizionale - Incontro d’amore, accreditata come Elena Mercury - che in quello hot. La sua trasgressione transita anche sulla Rai puritana in C’era 2 volte di Enzo Trapani.

È il 1983 quando gira La conchiglia dei desideri, set da sogno alle Maldive, negli anni fiorenti dell’industria del porno, che pagava e si pagava. Gli italiani andavano nei cinema a luci rosse, oggi scomparsi. Sui set l’amicizia con Moana. Il loro titolo supercult è "Cicciolina e Moana Mondiali". Nel 1987 il fenomeno nazional-popolare di Ilona spalanca le porte del Parlamento italiano al fianco dei Radicali di Pannella: 20 mila italiani la vogliono a Montecitorio.

Cicciolina pittrice: "L’angelo e il diavolo"

Nel giro di un anno, il 1991, Cicciolina, sposa l’artista più pagato al mondo, Jeff Koons, che tramuta lei stessa in un’opera d’arte, partorisce il figlio Ludwig, finisce la legislatura. Poi iniziano gli anni duri, con l’aspra guerra giudiziaria con l’ex per l’affidamento del figlio, che Cicciolina “rapisce” in America.

«Quando vinsi la battaglia legale in seguito alla sottrazione internazionale di mio figlio Ludwig ho sentito la mia più grande felicità» ammette Staller, che oggi, senza più il vitalizio da ex-deputata si divide tra esibizioni dal vivo, la sua passione per la pittura e la regia a luci rosse: «È in uscita il mio film hard come regista per PornHub».

2 – ROCCO SIFFREDI PER I 69 ANNI DI CICCIOLINA: «QUANDO GIRAI CON LEI NON MI DIVERTII, LEI SI OFFESE»

Paolo Travisi per www.leggo.it

«Cicciolina è un’icona pop, una delle prime donne ad aver avuto il coraggio delle sue scelte nel porno» dice la star Rocco Siffredi, che con Ilona Staller - che il 26 novembre 2020 compirà 69 anni - ha lavorato quando era poco più che ventenne.

«Quando girai con lei, le mie fantasie di ragazzino svanirono, non mi divertii, perché era la Cicciolina che dopo una settimana sarebbe entrata in Parlamento. Stava con me e parlava al telefono con Pannella - ammette con franchezza - e lei per questo si offese». Era la fine degli anni Ottanta, e nel mondo hard italiano, c’erano due stelle, Cicciolina e Moana.

«Erano due grandi amiche, ma anche complici ed alleate perché all’epoca, per le ragazze, fare le pornostar era veramente difficile. Forse c’era un po’ più di attenzione di Cicciolina nei confronti di Moana, ma solo perché essendo arrivata prima, temeva di perdere la leadership» aggiunge Siffredi. Ma la determinazione di Cicciolina, fuori dai set, portò anche cambiamenti sociali. «Alla sua lotta per la libertà di espressione si devono le conquiste anche del mondo Lgbt» dice Siffredi, che lancia un messaggio a Cicciolina: «A lei devo la mia bella infanzia, la vedrei attrice fino a 80 anni e se lei avesse voglia di fare un film vero, ci andrei domani, anche gratis».

