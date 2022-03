IL CINEMA DEI GIUSTI - IN ATTESA DEGLI OSCAR, SONO STATI CONSEGNATI GLI SPIRIT AWARD, I PREMI DEL CINEMA INDIPENDENTE. DOMINA COME MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA “THE LOST DAUGHTER”, OPERA PRIMA DI MAGGIE GYLLENHALL TRATTA DAL ROMANZO DI ELENA FERRANTE. PECCATO PER IL NOSTRO, BELLISSIMO, “A CHIARA” DI JONAS CARPIGNANO, CHE ERA NELLA CINQUINA FINALE. MIGLIOR FILM STRANIERO, INVECE, È “DRIVE MY CAR” DI RYUSUKE HAMAGUCHI. TRA LE SERIE STRAVINCE “RESERVOIR DOGS” E, COME ATTORE, LEE JUNG-JAE, IL PROTAGONISTA DI “SQUID GAME” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

In attesa degli Oscar il 27 marzo, sono stati consegnati gli Spirit Award, i premi del cinema indipendente. Domina coi premi come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura “The Lost Daughter”, che da noi si chiamerà “La figlia oscura”, opera prima scritta e diretta da Maggie Gyllenhall con Olivia Colman tratta dal romanzo di Elena Ferrante.

Peccato per il nostro, bellissimo, “A Chiara” di Jonas Carpignano, che era nella cinquina finale. Il premio John Cassavetes va a “Shiva Baby” di Emma Seligman con Lizzie Shapiro, che potete veder su Mubi, il premio Robert Altman va a “Mass” di Jason Isaacs, mentre il premio per il miglior film d’esordio va “7 Days” di Roshan Sethi.

Le migliori attrici sono due ragazze afro-americane, la meravigliosa Taylour Paige di “Zola” come protagonista e la non meno favolosa Ruth Negga di “Passing” di Rebecca Hall come non protagonista. Il primo lo potete vedere su Amazon e il secondo su Netflix.

Tra gli attori vince come protagonista Simon Rex per “Red Rocket” di Sean Baker, appena uscito in sala in Italia e accolto malamente, e come non protagonista Troy Kotsur di “Coda-I segni del cuore” il film sulla famiglia di pescatori sordomuti diretto da Sian Hader. Lo trovate su Amazon.

Miglior film straniero, invece, è “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi. Miglior fotografia va a Eduard Grau per “Passing”, “Pig” vince la miglior sceneggiatura d’esordio, “Zola” vince per il miglior montaggio, “Summer of Soul” di Questlove è il miglior documentario. Tra le serie stravince “Reservoir Dogs”, come miglior serie originale, ma vince come attrice vince Thuso Mbedu per “La ferrovia sotterranea”, e, come attore, Lee Jung-jae, il protagonista di “Squid Game”.

