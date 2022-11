24 nov 2022 19:39

IL CINEMA DEI GIUSTI - "SPACCAOSSA", OPERA PRIMA DIRETTA E INTERPRETATA DA VINCENZO PIRROTTA, È PIUTTOSTO BELLO, SENTITO, CON BRAVISSIMI ATTORI CHE PARLANO IN PALERMITANO STRETTISSIMO - IL FILM È ISPIRATO A UNA STORIA VERA, UNA TERRIBILE TRUFFA DI UNA BANDA DI POVERACCI, CHE, PER INTASCARE L’ASSICURAZIONE, SPEZZANO LE OSSA DI POVERACCI MESSI ANCOR PEGGIO DI LORO. UN BRACCIO, UNA GAMBA UNA ROTULA. NON HAI I SOLDI PER PAGARE LA PRIMA COMUNIONE DI TUA FIGLIA, SOLO IL CANTANTE COSTA 500 EURO. SBANG! … - VIDEO