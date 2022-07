IL CINEMA SI AFFIDA AI SANTI – IN PIENA CRISI DI INCASSI (E DI IDEE) I PRODUTTORI CINEMATOGRAFICI PUNTANO SU SANTI, BEATI E UOMINI PII – IN AUTUNNO È ATTESO IL BIOPIC PADRE PIO, INTERPRETATO DALLO SVALVOLATO SHIA LABEOUF E DIRETTO DA ABEL FERRARA – AL FESTIVAL DI VENEZIA SBARCHERÀ MARGHERITA MAZZUCCO IN VERSIONE SANTA CHIARA – E IL “GLADIATORE” RUSSELL CROWE QUEST'ESTATE SI CALERA' NEI PANNI DELL'ESORCISTA PADRE AMORTH…

Francesca D’Angelo per “Libero quotidiano”

Al cinema non restava che questo: votarsi a un santo. In piena crisi - di incassi, ma pure di idee - la Settima Arte riscopre il fascino delle storie agiografiche: quelle che ricostruiscono vita, opere e miracoli di santi, beati e uomini pii. Da quest' autunno, fino al 2023 inoltrato, nelle sale arriverà infatti una bizzeffa di titoli in profumo di santità. Americani compresi.

Tra i lanci autunnali più attesi spicca per esempio il biopic Padre Pio, interpretato da Shia LaBeouf e diretto da Abel Ferrara. Per la verità la scelta di affidare a LaBeouf il ruolo del santo da Pietrelcina aveva inizialmente suscitato molte polemiche, per via delle accuse di abusi sessuali mosse all'attore di Transformers.

Poi però Ferrara ha fatto il miracolo, spuntandola sul politicamente corretto: LaBeouf si è chiuso in un monastero per un mese e più, calandosi nella parte, e alla fine l'ha avuta. Il film dovrebbe uscire in autunno e c'è chi ipotizzava un'anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Purtroppo non sarà così: al Lido non arriverà Padre Pio ma Margherita Mazzucco in versione Santa Chiara.

L'ex Amica Geniale è infatti la protagonista del film agiografico Chiara, in concorso a Venezia. Diretto da Susanna Nicchiarelli, ricostruisce la vita della santa d'Assisi. «La storia di Chiara, meno conosciuta di quella di San Francesco, ci restituisce l'energia del rinnovamento, l'entusiasmo contagioso della gioventù, ma anche la drammaticità che qualunque rivoluzione degna di questo nome porta con sé», ha dichiarato la regista, qui anche sceneggiatrice.

«Riscoprire la dimensione politica, oltre che spirituale, della "radicalità" delle loro vite- la povertà; la scelta di condurre un'esistenza sempre dalla parte degli ultimi; il sogno di una vita di comunità senza gerarchie e meccanismi di potere - significa riflettere sull'impatto che il francescanesimo ha avuto sul pensiero laico, interrogandosi con rispetto sul mistero della trascendenza».

PURE "IL GLADIATORE"

Russell Crowe in The Pope Exorcist

Ma mica è finita qui. Avete presente Russell Crowe che fino all'altro ieri twittava dal Colosseo, rievocando i bei tempi andati da gladiatore? Ecco, ora si occuperà di esorcismi. In The Pope Exorcist (L'esorcista del Papa) Crowe si calerà nei panni di padre Amorth, morto nel 2016.

Com' è noto il prete era un famoso esorcista: ok, tecnicamente non è un santo, ma siamo lì perché non esiste nel mondo cattolico un esorcista al suo livello. Le riprese inizieranno in agosto, per la regia di Julius Avery.

riprese del film cento cuori

Guarda invece al mondo delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù la pellicola italiana Cento cuori: protagonista, la Beata madre Clelia Merloni, fondatrice delle suddetta congregazione e interpretata da Silvia Budri. Tra l'altro, nel cast, spicca la presenza di Beatrice Fazi: uno dei volti di Tv2000 nonché indimenticata Melina della serie tv Un medico in famiglia.

I VIAGGI DI FRANCESCO

In viaggio, il nuovo film di Gianfranco Rosi

A Taormina è stato invece annunciato il film Nicolò sul santo Nicolò Politi, patrono di Adrano. Nel novero delle storie pie non possiamo poi non includere In viaggio: il nuovo film di Gianfranco Rosi, nelle sale a ottobre nonché in concorso a Venezia, ripercorre i viaggi di Papa Francesco (che sicuro verrà fatto santo).

Insomma, il concetto dovrebbe esservi chiaro: il cinema riscopre la fede. Da un lato la religione è una lente per rileggere la Storia del mondo e le inquietudini dell'animo umano. Dall'altro i santi sono una sorta di supereroi: amano il prossimo come se stessi, non cedono a compromessi, creano realtà dal nulla, salvano la gente.

E soprattutto, a differenza di Superman, sono esistiti per davvero. Sono quindi gli eroi perfetti per quest' epoca. E poi, sì, tra pandemia e guerra, qui serve davvero un miracolo per sbancare al botteghino. Quindi perché non rivolgersi direttamente al Grande Capo?

Margherita Mazzucco in versione Santa Chiara padre pio di abel ferrara 3 padre amorth nel film di friedkin shia lebouf padre pio